Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Θυμίζει “Ντάνιελ” η κακοκαιρία της Κρήτης»

Snapshot Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει έντονα Κρήτη με βροχοπτώσεις 200-250 τόνων ανά στρέμμα.

Ένα τρίτορομετρικόμηλό θα πλήξει περιοχή από την Κυκή μέχρι τη Δευτέρα.

Ηλική ποσότητα βροχής τη Δευτέρα μπορεί να φτάσει τους 400-500 τόνους ανά στρέμμα.

Συνιστάται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και προστασία των υποδομών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία της Κρήτης συνδέεται με την προηγούμενη κακοκαιρία «Daniel». Snapshot powered by AI

Τις επόμενες ώρες ξεκινά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει έντονα την Κρήτη, με σημαντικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η ποσότητα νερού που προβλέπεται να πέσει στο νησί εκτιμάται μεταξύ 200 και 250 τόνων ανά στρέμμα.

Παράλληλα, ένα τρίτο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή την Κυριακή, ολοκληρώνοντας την πορεία του τη Δευτέρα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά το επόμενο τρίμηνο 24ωρο, λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Αναφερόμενος στα αίτια του κύματος κακοκαιρίας, ο μετεωρολόγος συνδέει την τρέχουσα κατάσταση με την κακοκαιρία «Daniel». Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, έως τη Δευτέρα, η συνολική ποσότητα νερού που θα έχει πέσει μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 400 έως 500 τόνους ανά στρέμμα.

Η Κρήτη καλείται να αντιμετωπίσει μια παρατεταμένη περίοδο έντονων βροχοπτώσεων, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για αυστηρή προσοχή στις μετακινήσεις και την προστασία των υποδομών.

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναιιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

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