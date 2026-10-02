Συναγερμός στην Γορτυνία: Αγνοείται 50χρονος δημοτικός υπάλληλος – Έρευνες από την 6η ΕΜΑΚ

Snapshot Αγνοείται 50χρονος δημοτικός υπάλληλος καθαριότητας στη Γορτυνία που εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια δρομολογίου αποκομιδής απορριμμάτων, απομακρύνθηκε από το απορριμματοφόρο και κατευθύνθηκε σε δασική έκταση χωρίς να επιστρέψει.

Έρευνες για τον εντοπισμό του πραγματοποιούνται στην περιοχή Καρκαλούς προς Βυτίνα με τη συμμετοχή Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, εργαζομένων Δήμου και κατοίκων.

Στην επιχείρηση συνδράμει η 6η ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο λόγω των δύσβατων και δασωδών περιοχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό του αγνοούμενου. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Καρκαλού Γορτυνίας για τον εντοπισμό 50χρονου υπαλλήλου του Δήμου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία.

Ο άνδρας εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας και συμμετείχε σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου απομακρύνθηκε από το απορριμματοφόρο και κατευθύνθηκε προς δασική έκταση, χωρίς να επιστρέψει.

Η εξαφάνισή του κινητοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Καρκαλούς, προς τη Βυτίνα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, εργαζόμενοι του Δήμου και κάτοικοι της περιοχής.

Στις έρευνες έχει κληθεί να συνδράμει και η 6η ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς μεγάλο μέρος της επιχείρησης πραγματοποιείται σε δασώδη και δύσβατα σημεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει γίνει γνωστό κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον 50χρονο.