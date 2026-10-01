Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

Η σκόνη κακάο χωρίς προσθήκη ζάχαρης παρέχει φυτικές ίνες, μέταλλα και φυτικές ενώσεις (φλαβανόλες), οι οποίες έχουν μελετηθεί για τη δράση τους στα αιμοφόρα αγγεία και την αρτηριακή πίεση. Η μετατροπή της σε ζεστό ρόφημα δεν εξαλείφει αυτόματα αυτές τις ενώσεις, ωστόσο σημασία έχει τόσο η σκόνη που επιλέγετε όσο και τα συστατικά που προσθέτετε.

Είναι χρήσιμο να διακρίνουμε μεταξύ της τεκμηριωμένης διατροφικής αξίας του κακάο, των οφελών που έχουν αποδειχθεί σε προϊόντα πλούσια σε φλαβανόλες και των πιο τολμηρών ισχυρισμών υγείας, που παραμένουν αναπόδεικτοι.

Ποια οφέλη της σκόνης κακάο υποστηρίζονται από έρευνες;

Το κακάο προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά ακόμη και σε μικρές ποσότητες, ενώ κλινικές έρευνες υποδεικνύουν μια μέτρια ωφέλεια για την αρτηριακή πίεση από προϊόντα που περιέχουν σημαντικές ποσότητες φλαβονολών.

Προσφέρει φυτικές ίνες . Μια τυπική μερίδα περίπου 5,4 γρ. σκόνης κακάο χωρίς ζάχαρη παρέχει περίπου 1,8 γρ. φυτικών ινών. Αυτό συμβάλλει στην ημερήσια πρόσληψη, αν και το κακάο καταναλώνεται συνήθως σε πολύ μικρότερες ποσότητες σε σχέση με τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα και τα όσπρια.

. Μια τυπική μερίδα περίπου 5,4 γρ. σκόνης κακάο χωρίς ζάχαρη παρέχει περίπου 1,8 γρ. φυτικών ινών. Αυτό συμβάλλει στην ημερήσια πρόσληψη, αν και το κακάο καταναλώνεται συνήθως σε πολύ μικρότερες ποσότητες σε σχέση με τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα και τα όσπρια. Παρέχει μέταλλα . Η ίδια ποσότητα προσφέρει περίπου 27 mg μαγνησίου, 0,75 mg σιδήρου και 0,2 mg χαλκού. Πρόκειται για χρήσιμα στοιχεία, αλλά όχι για λόγο ώστε να παίρνετε κακάο για την αντιμετώπιση κάποιας έλλειψης θρεπτικών συστατικών.

. Η ίδια ποσότητα προσφέρει περίπου 27 mg μαγνησίου, 0,75 mg σιδήρου και 0,2 mg χαλκού. Πρόκειται για χρήσιμα στοιχεία, αλλά όχι για λόγο ώστε να παίρνετε κακάο για την αντιμετώπιση κάποιας έλλειψης θρεπτικών συστατικών. Τα προϊόντα που είναι πλούσια σε φλαβανόλες πράγματι ενδέχεται να μειώσουν ελαφρώς την αρτηριακή πίεση. Μια ανασκόπηση σε 35 μελέτες διαπίστωσε μέση μείωση της τάξης των 2 mmHg σε σύγκριση με άλλα προϊόντα στις ομάδες ελέγχου. Οι μελέτες διήρκεσαν από 2 έως 18 εβδομάδες και χρησιμοποίησαν ποικίλες ποσότητες φλαβονολών, επομένως το αποτέλεσμα δεν μπορεί να μεταφραστεί σε εγγυημένη δράση από ένα απλό σπιτικό ρόφημα.

Αυτή η μικρή ποσότητα σκόνης παρέχει επίσης περίπου 12 kcal και ελάχιστη ζάχαρη, πριν προστεθούν άλλα συστατικά. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.

Οι φλαβανόλες φαίνεται να βοηθούν στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων μέσω μηχανισμών που εμπλέκουν το μονοξείδιο του αζώτου. Ωστόσο, η βελτίωση ενός καρδιαγγειακού δείκτη δεν συνεπάγεται απαραίτητα την πρόληψη καρδιακών προσβολών ή εγκεφαλικών επεισοδίων.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων ως πολύ περιορισμένα, ακόμη και για ειδικά παρασκευασμένες σκόνες κακάο με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φλαβανόλες.

Διατηρεί το ζεστό κακάο αυτά τα οφέλη;

Το ζεστό κακάο μπορεί να διατηρήσει τα θρεπτικά συστατικά του κακάο καθώς και σημαντικές ποσότητες των φλαβονολών του. Η θέρμανση δεν πρέπει να θεωρείται παράγοντας που προκαλεί αυτόματα την καταστροφή τους.

Μια εργαστηριακή μελέτη του 2009 σχετικά με τρόφιμα που παρασκευάζονται με φυσική σκόνη κακάο έδειξε, ότι οι πολυφαινόλες και οι φλαβανόλες που μετρήθηκαν διατηρήθηκαν σε σημαντικό βαθμό στο ζεστό ρόφημα κακάο που εξετάστηκε. Εντούτοις, πρέπει να σημειώσουμε ότι αρκετοί από τους συντάκτες της μελέτης εργάζονταν για εταιρεία παραγωγής σοκολάτας, ενώ η έρευνα εστίασε στη σύσταση των τροφίμων και όχι στις επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι πιο ήπιο, αλλά χρήσιμο: το ζεστό ρόφημα κακάο μπορεί να προσφέρει αυτές τις ουσίες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε συνταγή διατηρεί τις ίδιες ποσότητες ή ότι αποδίδει τα οφέλη που παρατηρούνται σε κλινικές δοκιμές.

Οι φυτικές ίνες και τα μέταλλα του κακάο παραμένουν στο ρόφημα εφόσον καταναλώνετε και τη σκόνη που έχει αναμειχθεί σε αυτό. Η προσθήκη ζάχαρης, κρέμας γάλακτος ή σιροπιών μεταβάλλει τη διατροφική αξία του ροφήματος, χωρίς όμως να εξαλείφει τις ιδιότητες του ίδιου του κακάο.

Τι σκόνη κακάο να επιλέξετε;

Επιλέξτε 100% σκόνη κακάο χωρίς προσθήκη ζάχαρης, κατά προτίμηση με την ένδειξη «φυσικό» (natural) ή «μη αλκαλοποιημένο» (non-alkalised), αν θέλετε όλη τη γεύση του κακάο και την πρόσληψη φλαβανολών με ελάχιστη προσθήκη ζάχαρης.

Η επεξεργασία τύπου Dutch (Dutch processing), γνωστή και ως αλκαλοποίηση, μειώνει την οξύτητα και την πικρή γεύση, αλλά μπορεί να περιορίσει σημαντικά την περιεκτικότητα σε φλαβανόλες. Αναζητήστε στην ετικέτα ενδείξεις όπως «επεξεργασμένο με αλκάλια» (processed with alkali).

Ωστόσο, η ένδειξη «100% κακάο» περιγράφει το συστατικό και όχι τη συγκέντρωση φλαβονολών. Οι συνθήκες καλλιέργειας και η επεξεργασία προκαλούν σημαντικές διακυμάνσεις, ενώ οι περισσότερες ετικέτες δεν αναγράφουν την περιεκτικότητα σε φλαβανόλες. Αντίστοιχα, το ποσοστό κακάο που αναγράφεται σε μια σοκολάτα δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της περιεκτικότητας σε φλαβανόλες.

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή τροφίμου ή ροφήματος κακάο;

Δεν υπάρχει μία και μοναδική αποδεδειγμένα καλύτερη μέθοδος παρασκευής. Μια πρακτική επιλογή είναι η προσθήκη φυσικού κακάο χωρίς ζάχαρη σε κάποιο τρόφιμο ή ρόφημα που ήδη απολαμβάνετε, με ελάχιστη προσθήκη ζάχαρης.

Για παράδειγμα:

Για ρόφημα : αναμείξτε (χτυπώντας καλά) περίπου 5 γρ. σκόνης σε 200 ml ζεστού γάλακτος ή εναλλακτικού ροφήματος χωρίς ζάχαρη, ρυθμίζοντας τη γλυκύτητα με μέτρο.

: αναμείξτε (χτυπώντας καλά) περίπου 5 γρ. σκόνης σε 200 ml ζεστού γάλακτος ή εναλλακτικού ροφήματος χωρίς ζάχαρη, ρυθμίζοντας τη γλυκύτητα με μέτρο. Για τρόφιμο: ανακατέψτε περίπου 5 γρ. σκόνης σε σκέτο γιαούρτι ή χυλό βρώμης, προσθέτοντας φρούτα για γεύση.

Σημειώσεις:

Πρόκειται για προτάσεις κατανάλωσης και όχι για θεραπευτικές δόσεις.

Το σκέτο κακάο διευκολύνει τον έλεγχο της προστιθέμενης ζάχαρης σε σύγκριση με τα έτοιμα μείγματα σοκολάτας για ρόφημα.

Ελέγχετε πάντα τα συστατικά αντί να θεωρείτε ότι όλα τα ροφήματα κακάο είναι ισοδύναμα.

Επιλέξτε προσεκτικά τη σκόνη, περιορίστε τις ποσότητες που προσθέτετε και απολαύστε την ως τροφή και όχι ως θεραπευτικό σκεύασμα.

Η επιστήμη δεν έχει καθορίσει κάποια ημερήσια δόση για οικιακή χρήση, που να εγγυάται οφέλη για την υγεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η κατανάλωση κακάο αργά το βράδυ να επηρεάσει τον ύπνο;

Ναι, ιδιαίτερα αν είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη. Το κακάο περιέχει φυσικά καφεΐνη, επομένως ένα ζεστό ρόφημα κακάο δεν είναι απαλλαγμένο από καφεΐνη μόνο και μόνο επειδή δεν περιέχει καφέ. Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, δοκιμάστε να το καταναλώσετε νωρίτερα μέσα στην ημέρα και λάβετε υπόψη τις άλλες πηγές καφεΐνης στη διατροφή σας.

Μήπως η προσθήκη γάλακτος εξουδετερώνει τα οφέλη του κακάο;

Το γάλα δεν απομακρύνει τις φυτικές ίνες ή τα μέταλλα του κακάο. Η επίδρασή του στην απορρόφηση των φλαβονολών είναι λιγότερο σαφής: οι έρευνες έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, που να τεκμηριώνουν ότι το κακάο με νερό είναι πιο υγιεινό γι’ αυτόν τον λόγο. Επιλέξτε με βάση τις διατροφικές σας ανάγκες, την ανοχή του οργανισμού σας και τις προτιμήσεις σας, αντί να υποθέτετε ότι το γάλα καθιστά το κακάο αναποτελεσματικό.

Πηγές: