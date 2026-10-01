Christa Pike: Τα τελευταία λόγια της πριν τις θανάσιμες ενέσεις - Απέτυχε η εκτέλεσή της

Snapshot Η εκτέλεση της Christa Pike με θανατηφόρα ένεση απέτυχε δύο φορές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για διάσωση.

Η Pike καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Colleen Slemmer το 1995 και είναι η μόνη γυναίκα στη λίστα των θανατοποινιτών του Τενεσί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άναψε το πράσινο φως για την εκτέλεσή της, παρά προσωρινή αναστολή από κατώτερο δικαστήριο και νομικές αντιρρήσεις για το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησής της.

Η Pike εξέφρασε ηρεμία και αγάπη πριν την εκτέλεση, ενώ η μητέρα της δολοφονημένης Colleen επιθυμεί την ολοκλήρωση της ποινής.

Η υπόθεση της Pike προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον λόγω της σκληρότητας της δολοφονίας και της παρουσίας σατανιστικού συμβόλου στο θύμα. Snapshot powered by AI

Η Christa Pike μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού πραγματοποιήθηκαν δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στις φυλακές του Τενεσί.

Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι παραμένει ζωντανή και χρειάστηκε να υποβληθεί σε «μέτρα για τη διάσωσή της», καθώς της χορηγήθηκαν δύο σύριγγες πεντοβαρβιτάλης, όμως η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά.

Η Pike, η οποία βρίσκεται εδώ και 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων, αφού καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Colleen Slemmer το 1995, είχε τη δυνατότητα να έχει μάρτυρες στην εκτέλεσή της στις 18:26 χθες (30 Σεπτεμβρίου), σύμφωνα με τη Nashville Banner.

Στη συνέχεια είπε τα λόγια που αναμένονταν να είναι τα τελευταία της, λέγοντας: «Θα φύγω από αυτόν τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, και αυτό είναι με αγάπη. Είμαι ήρεμη, είμαι έτοιμη να ελευθερωθώ. Αυτή είναι μια χαρούμενη μέρα».

Στη συνέχεια επανέλαβε ένα μήνυμα μαζί με τον πάστορα Mikey Noechel, λέγοντας: «Είθε να είσαι ήρεμος. Είθε να είσαι καλός και ευγενικός με τον εαυτό σου».

Η Pike απηύθυνε επίσης το ίδιο μήνυμα στους «ανθρώπους πίσω από το τζάμι» και μαζί με τον πάστορα τραγούδησαν ένα τραγούδι που περιείχε τα λόγια «Σας αγαπώ».

Στη συνέχεια έδειξε ένα σημείο στο χέρι της και είπε ότι ένιωθε σαν να ήταν έτοιμο να «σκάσει», ρωτώντας τον πάστορα αν αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί. Εκείνος της είπε να χαλαρώσει.

«Προσπαθώ», απάντησε εκείνη, ενώ η αναπνοή της γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη.

Στις 19:46 η κουρτίνα που κάλυπτε το σημείο της εκτέλεσης έκλεισε και ζητήθηκε από τον πάστορα Noechel να αποχωρήσει. Τρία λεπτά αργότερα, η κουρτίνα άνοιξε ξανά και του ζητήθηκε να επιστρέψει στον χώρο της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το Associated Press, στην Pike χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ενώ το παραπέτασμα στον χώρο των μαρτύρων έκλεισε δύο φορές.

Η εκτέλεση είχε προσωρινά ανασταλεί

Η θανατική ποινή προχώρησε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την αναστολή που είχε χορηγήσει κατώτερο δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που οι δικαστές έδωσαν το «πράσινο φως» για την εκτέλεση της Pike με θανατηφόρα ένεση.

Σε απόφαση που εξέδωσε νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Εφετείο των ΗΠΑ για την Έκτη Περιφέρεια ανέστειλε προσωρινά την εκτέλεση, αναφέροντας ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να εξετάσει τα επιχειρήματα στην υπόθεση της Pike.

Οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει ότι το σώμα των ενόρκων δεν είχε τη δυνατότητα να εξετάσει επαρκώς τα ελαφρυντικά στοιχεία σχετικά με το τεκμηριωμένο ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί κατά την παιδική της ηλικία, πριν την καταδικάσει σε θάνατο το 1996.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι για χρόνια η πολιτεία του Τενεσί υποστήριζε ενώπιον των δικαστηρίων πως η Pike έλεγε ψέματα για τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί ως παιδί.

Ωστόσο, σε πρόσφατη ακρόαση σχετικά με τη μέθοδο εκτέλεσής της, η πολιτεία δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί πως η Pike είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε αυτή την εβδομάδα το αίτημα επιείκειας που είχε υποβάλει η θανατοποινίτισσα.

Όταν φυλακίστηκε, η Pike, σε ηλικία 21 ετών, ήταν το νεότερο άτομο που βρισκόταν στη λίστα των θανατοποινιτών, σύμφωνα με το Υπουργείο Διορθωτικών Υπηρεσιών του Τενεσί.

Η Pike είναι η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη λίστα των θανατοποινιτών του Τενεσί.

Από το 1976, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή, μόλις 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί στις ΗΠΑ, έναντι 1.663 ανδρών. Οι γυναίκες αντιστοιχούν περίπου στο 1% του συνόλου των εκτελέσεων στις ΗΠΑ.

Η δολοφονία της Colleen Slemmer

Η Pike ήταν 18 ετών όταν, μαζί με τον τότε σύντροφό της, Tadaryl Shipp, ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και σκότωσαν τη 19χρονη Colleen Slemmer, την οποία είχαν γνωρίσει σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για προβληματικούς εφήβους.

Στην αίτησή της για επιείκεια, η Pike υποστήριξε ότι σκόπευε να χτυπήσει τη Slemmer και όχι να τη σκοτώσει, αλλά ότι δεν κατάφερε να «βάλει φρένο».

«Ήμουν ένα ψυχικά ασθενές παιδί 18 ετών», ανέφερε σε δήλωσή της. «Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω το μέγεθος αυτού που είχα κάνει. Ακόμη περισσότερα για να αποδεχθώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού, της αδελφής, της φίλης κάποιου. Με αρρωσταίνει σήμερα και μόνο η σκέψη ότι είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα».

Η δολοφονία, το 1995, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στο Νόξβιλ του Τενεσί, όταν η Colleen βρέθηκε με ένα ανεστραμμένο πεντάγραμμο - σύμβολο που συνδέεται με σατανιστικές ομάδες - χαραγμένο στο στήθος της.

H Colleen Slemmer

Η Pike έχει αρνηθεί ότι χάραξε η ίδια το σύμβολο.

Πριν από τη δολοφονία, η Pike είχε κατηγορήσει την Colleen ότι την προσέβαλε και ότι προσπαθούσε να της κλέψει τον τότε σύντροφό της.

Δύο ακόμη ένοικοι του καταυλισμού κατέθεσαν αργότερα ότι η Pike είχε καυχηθεί για τη δολοφονία τόσο πριν όσο και μετά την πραγματοποίησή της, ενώ τους είχε δείξει και ένα κομμάτι από το κρανίο της Colleen.

Η μητέρα της Colleen Slemmer είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, λέγοντας στο Associated Press ότι περίμενε επί δεκαετίες να δει την ποινή της Pike να εκτελείται.

«Κάθε φορά που το σκέφτομαι, σκέφτομαι την Colleen να νιώθει αυτόν τον πόνο και να προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει», δήλωσε η May Martinez στο πρακτορείο το Σάββατο.

Όπως είπε, μια ομάδα ανθρώπων συγκέντρωσε χρήματα για την ίδια και τον σύζυγό της, ώστε να ταξιδέψουν από τη Φλόριντα στο Τενεσί και να παρακολουθήσουν την εκτέλεση.

«Δεν περνά ούτε μία μέρα, ούτε ένα λεπτό, που να μη σκέφτομαι την Colleen. Οι γιορτές είναι οι χειρότερες», είπε η Martinez.

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