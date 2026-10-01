Νέες αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν: Νεκροί εννιά άμαχοι, λέει η Καμπούλ

Snapshot Το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στις αφγανικές επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άμαχοι και να τραυματιστούν έντεκα ακόμη.

Οι επιδρομές στόχευσαν τρία σπίτια, τα οποία καταστράφηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ταλιμπάν.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις ήταν εναντίον κρησφύγετων μαχητών και ισχυρίζεται ότι σκοτώθηκαν 22 μαχητές.

Η Καμπούλ καταδικάζει τις επιδρομές και αρνείται ότι παρέχει καταφύγιο στους Πακιστανούς Ταλιμπάν (TTP), παρά τις κατηγορίες του Πακιστάν.

Οι διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν συνεχίζονται, με πάνω από 1.100 θύματα αμάχων να έχουν καταγραφεί φέτος από τις εχθροπραξίες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Snapshot powered by AI

Το Πακιστάν πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές σε δύο επαρχίες του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 9 γυναίκες και παιδιά, και να τραυματιστούν 11 ακόμη άμαχοι, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο «X», οι βομβαρδισμοί είχαν ως στόχο τρία σπίτια στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ, τα οποία καταστράφηκαν.

«Καταδικάζουμε αυτή την πράξη, που αποτελεί επίθεση και έγκλημα κατά παραβίαση όλων των αποδεκτών αρχών», συμπλήρωσε, παραθέτοντας φωτογραφίες θυμάτων.

Δείτε την ανάρτηση:

Από την πλευρά του, το υπουργείο Πληροφοριών του Πακιστάν δήλωσε ότι οι επιδρομές στόχευαν κρησφύγετα μαχητών σε δύο τοποθεσίες και ότι «αρχικές αναφορές υποδεικνύουν ότι 22 μαχητές σκοτώθηκαν».

Το Associated Press δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν.

Οι νέες επιθέσεις έρχονται εν μέσω επαναλαμβανόμενων διασυνοριακών εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών, καθώς το Πακιστάν πραγματοποιεί επανειλημμένα αεροπορικές επιθέσεις στο εσωτερικό του Αφγανιστάν από τότε που οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκαν νωρίτερα φέτος.

Η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει καταγράψει πάνω από 1.100 θανάτους και τραυματισμούς αμάχων στο Αφγανιστάν μέχρι στιγμής φέτος λόγω των εχθροπραξιών. Ωστόσο, το Πακιστάν αρνείται ότι χτυπά αμάχους και κατηγορεί την κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ότι επιτρέπει σε μαχητές, ιδίως στους Πακιστανούς Ταλιμπάν — γνωστούς επίσημα ως Tehrik-e-Taliban Pakistan, ή TTP — να δραστηριοποιούνται από το αφγανικό έδαφος και να πραγματοποιούν επιθέσεις εντός του Πακιστάν.

Το TTP είναι ξεχωριστή οργάνωση από τους Αφγανούς Ταλιμπάν, με τους οποίους όμως είναι σύμμαχοι, οι οποίοι κυβερνούν το Αφγανιστάν από τότε που ανέλαβαν την εξουσία το 2021. Η Καμπούλ αρνείται ότι παρέχει στην TTP καταφύγιο και έχει απορρίψει τις κατηγορίες του Πακιστάν.