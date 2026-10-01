Κρήτη: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα, υπερχείλισε ποταμός

Στην περιοχή Φοινικιάς Ηρακλείου, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και πλημμύρισαν επαγγελματικοί χώροι και σπίτια, με μεγάλες ποσότητες βροχής και φερτά υλικά να εμποδίζουν την κυκλοφορία

Μιχάλης Παπαδάκος

Κρήτη: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα, υπερχείλισε ποταμός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Κρήτη πλήττε από σοβαρή κακοκαι με πλημμύρες σε σπίτια, καταστήματα και υπερχείλιση ποτα κυρίως σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Μυλοπόταμο.
  • Στον Μυλοπόταμο, ειδικά στα Ζωνιανά, ο ποταμός ξεχείλισε προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και εγκλωβισμό οδηγού που απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.
  • Στην περιοχή Φοινικιάς Ηρακλείου, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και πλημμύρισαν επαγγελματικοί χώροι και σπίτια, με μεγάλες ποσότητες βροχής και φερτά υλικά να εμποδίζουν την κυκλοφορία.
  • Στη Σητεία καταγράφηκαν λασπόνερα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω πτώσης στύλων, ενώ συνεχίζεται ο κίνδυνος νέων πλημμυρών.
  • Η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση Red Code, με τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικής σε αυξημένη ετοιμότητα.
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Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές αφήνει πίσω της η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τετάρτης την Κρήτη, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται μέχρι στιγμής σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές σε ολόκληρο το νησί.

Στον Μυλοπόταμο η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον Αξό να έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Οι μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν μεταφερθεί φερτά υλικά.

Μάλιστα, ένας οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Παράλληλα, η στάθμη του ποταμού στην περιοχή ανέβηκε σημαντικά, ενώ στα Ζωνιανά ο ποταμός ξεχείλισε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στον οικισμό.

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Η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια ώστε νωρίς το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στο Ηράκλειο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή της Φοινικιάς Ηρακλείου, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον μεγάλο όγκο νερού.

Τα νερά και οι λάσπες μπήκαν σε σπίτια, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, ενώ φερτά υλικά παρέσυραν αντικείμενα και εξοπλισμό. Αυλές και εξωτερικοί χώροι καλύφθηκαν από λάσπη, με κατοίκους και επαγγελματίες να προσπαθούν να απομακρύνουν τα νερά και να καταγράψουν τις ζημιές.

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Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού έπεσαν στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταφέρει το Cretalive, η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά, προκαλώντας και μεταφορά φερτών υλικών στους δρόμους. Μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της βατότητας.

Οι υπηρεσίες παρακολουθούν στενά και την πορεία των νερών προς τον Γιόφυρο, καθώς μεγάλες ποσότητες από τον Προφήτη Ηλία κατευθύνονται προς τον Δρακουλιάρη. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο, με δρόμους σε ορισμένα σημεία να μην είναι προσπελάσιμοι.

Λασπόνερα και προβλήματα στη Σητεία

Εικόνες μεγάλης καταστροφής καταγράφηκαν και στη Σητεία, όπου αυτοκίνητα βρέθηκαν καλυμμένα από λασπόνερα, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε διάφορα σημεία της περιοχής. Την ίδια ώρα, οι εικόνες από τα Ζωνιανά αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων, με τον ποταμό να έχει υπερχειλίσει.

Τα προβλήματα στην Κρήτη δεν περιορίζονται μόνο σε πλημμυρισμένες κατοικίες και δρόμους. Έχουν αναφερθεί διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ στο οδικό δίκτυο έχουν καταγραφεί φερτά υλικά και σημεία όπου η κυκλοφορία έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη. Στα Ζωνιανά, μάλιστα, έπεσαν στύλοι με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος.

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Η κατάσταση παραμένει δυναμική, καθώς τα φαινόμενα συνεχίζονται και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει αυξημένος. Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Κρήτη έχει τεθεί σε κατάσταση Red Code λόγω του υψηλού κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

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