Κάστανα: Γιατί διαφέρουν διατροφικά τόσο πολύ από τους άλλους ξηρούς καρπούς

Διατροφική αξία κάστανου: Θερμίδες, υδατάνθρακες και σύγκριση με άλλους ξηρούς καρπούς.

Newsroom

Κάστανα: Γιατί διαφέρουν διατροφικά τόσο πολύ από τους άλλους ξηρούς καρπούς
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα κάστανα έχουν ένα διατροφικό προφίλ που τα διαφοροποιεί από τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τους περισσότερους άλλους ξηρούς καρπούς: περιέχουν πολύ λιγότερα λιπαρά, περισσότερους υδατάνθρακες (υπό μορφή αμύλου) αλλά και ελάχιστη πρωτεΐνη. Η μαλακή τους υφή μετά το μαγείρεμα αντικατοπτρίζει μια διαφορετική σύσταση σε σχέση με τους τραγανούς ξηρούς καρπούς που ίσως έχετε σε κάποιο βάζο για σνακ.

Αυτό καθιστά τα κάστανα μια χρήσιμη φθινοπωρινή τροφή, αλλά μια επιλογή που δεν είναι ισοδύναμη αν περιμένετε να προσφέρουν την ίδια ποσότητα πρωτεΐνης ή ακόρεστων λιπαρών.

Πώς συγκρίνονται τα κάστανα με τα αμύγδαλα και τα καρύδια;

Για το ίδιο βάρος μερίδας, τα ψητά κάστανα αποδίδουν λιγότερες θερμίδες και σημαντικά περισσότερους υδατάνθρακες. Τα αμύγδαλα και τα καρύδια παρέχουν πολύ περισσότερα -κυρίως ακόρεστα- λιπαρά καθώς και περισσότερη πρωτεΐνη.

Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει 30 γρ. βρώσιμης σάρκας (χωρίς το κέλυφος) ξηρών καρπών χωρίς το κέλυφος:

Θρεπτικό συστατικόΨητά κάσταναΩμά αμύγδαλαΩμά καρύδια
Ενέργεια (θερμίδες)74 kcal174 kcal196 kcal
Συνολικοί υδατάνθρακες*15,9 γρ.6,5 γρ.4,1 γρ.
Λιπαρά0,7 γρ.15 γρ.19,6 γρ.
Πρωτεΐνη1 γρ.6,3 γρ.4,6 γρ.
Φυτικές ίνες1,5 γρ.3,8 γρ.2 γρ.

*Κατά προσέγγιση τιμές που υπολογίστηκαν βάσει δεδομένων αναφοράς του USDA. Οι συνολικοί υδατάνθρακες περιλαμβάνουν τις φυτικές ίνες. Η ποικιλία και ο τρόπος προετοιμασίας επηρεάζουν τη σύσταση. Τα 30 γρ. αποτελούν ποσότητα αναφοράς για τη σύγκριση και όχι γενική σύσταση για την μερίδα κατανάλωσης.

Τα κάστανα παρέχουν επίσης κάλιο και βιταμίνη C. Ωστόσο, η διατροφική τους αξία δεν εξαρτάται από την αντιμετώπισή τους ως «υπερτροφή» (superfood): προσφέρουν απλώς έναν ακόμη τρόπο για να προσθέσετε ποικιλία στα γεύματά σας.

Μπορούν τα κάστανα να αντικαταστήσουν τη συνηθισμένη χούφτα ξηρών καρπών;

Μπορούν να αντικαταστήσουν κάποιο άλλο σνακ ξηρών καρπών, αλλά θα αλλάξουν τη διατροφική αξία του γεύματος. Αν επιλέγετε ξηρούς καρπούς για την πρωτεΐνη και τα ακόρεστα λιπαρά τους, τα κάστανα θα παρέχουν πολύ μικρότερες ποσότητες και από τα δύο σε σύγκριση με άλλους ξηρούς καρπούς.

Η χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά δεν σημαίνει αυτόματα ότι μια τροφή είναι πιο υγιεινή. Τα κυρίως ακόρεστα λιπαρά στα αμύγδαλα και τα καρύδια αποτελούν χρήσιμο μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Δεν υπάρχει λόγος να εγκαταλείψετε άλλες τροφές, επειδή τα κάστανα έχουν λιγότερες θερμίδες.

Αντιθέτως, τα κάστανα αποτελούν ιδανική επιλογή για όποιον αναζητά ένα ζεστό σνακ με ήπια γλυκιά γεύση και σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Η υψηλή τους περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες τα καθιστά επίσης χρήσιμα ως συνοδευτικό λαχανικών ή ως πηγή αμύλου σε ένα γεύμα.

Πόσα κάστανα να τρώτε σε μια μερίδα

Ξεκινήστε εξετάζοντας αν τα κάστανα αποτελούν το σνακ σας ή μέρος ενός μεγαλύτερου γεύματος. Το γεγονός ότι έχουν χαμηλά λιπαρά δεν σημαίνει ότι το μέγεθος της μερίδας δεν έχει σημασία.

Για παράδειγμα, 50 γρ. καθαρισμένα ψητά κάστανα αποδίδουν περίπου 123 θερμίδες και 26,5 γρ. συνολικών υδατανθράκων. Το να ζυγίσετε την μερίδα μία φορά είναι πιο αξιόπιστο από το να βασίζεστε σε έναν συγκεκριμένο αριθμό κάστανων, καθώς το μέγεθός τους ποικίλλει.

Μερικοί πρακτικοί τρόποι χρήσης τους είναι οι εξής:

  • Ως σνακ: απολαύστε τα ψητά κάστανα σκέτα, χωρίς την ανάγκη για κάποια γλυκιά επικάλυψη.
  • Με λαχανικά: προσθέστε ψιλοκομμένα μαγειρεμένα κάστανα σε λαχανάκια Βρυξελλών, λάχανο ή σε ένα μείγμα λαχανικών.
  • Σε σούπες: προσθέστε πουρέ κάστανου σε μια σούπα λαχανικών.
  • Με ρύζι ή σε γέμιση: αντικαταστήστε μέρος των υπαρχόντων αμυλούχων συστατικών με κάστανα, αντί να προσθέσετε απλώς μια μεγάλη επιπλέον ποσότητα.

Η γλυκιά κρέμα κάστανου και τα γλασέ κάστανα περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Ελέγχετε τα συστατικά και τη διατροφική ετικέτα: ένα γλυκό με βάση το κάστανο έχει διαφορετική σύσταση από τα απλά βραστά ή ψητά κάστανα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει τα φρέσκα κάστανα να φυλάσσονται στο ψυγείο;

Ναι. Τα φρέσκα κάστανα έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε υγρασία σε σχέση με τους περισσότερους ξηρούς καρπούς, επομένως διατηρούνται καλύτερα στο ψυγείο. Επιλέξτε σφιχτά κάστανα, χωρίς μούχλα ή ρωγμές στο κέλυφος, και ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης για τα συσκευασμένα προϊόντα.

Είναι προτιμότερο να μαγειρεύουμε τα κάστανα αντί να τα τρώμε ωμά;

Ναι. Το μαγείρεμα βελτιώνει τη γεύση και την υφή τους, ενώ τα ωμά κάστανα περιέχουν τανίνες που μπορεί να προκαλέσουν ναυτία. Χαράξτε το κέλυφος πριν από το μαγείρεμα για να διαφεύγει ο ατμός και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κέλυφος και την εσωτερική μεμβράνη μόλις κρυώσουν αρκετά ώστε να μπορείτε να τα χειριστείτε.

Συμπέρασμα

Απολαύστε τα κάστανα για τη γεύση τους και τη σύστασή τους (πλούσια σε άμυλο και χαμηλά σε λιπαρά). Μην ξεχνάτε τα αμύγδαλα και τα καρύδια όταν αναζητάτε περισσότερη πρωτεΐνη και ακόρεστα λιπαρά, και προσαρμόστε την μερίδα των κάστανων ανάλογα με τη θέση τους στο γεύμα.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Με άδεια του 1979 το σπίτι που κατέρρευσε και σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι – Δείτε το ντοκουμέντο, «όλα τα κτίρια προ του 1985 είναι ευάλωτα»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Καταγγελία για «ολιστικό γιατρό» που δεχόταν ασθενείς σε βίλα κι έκανε πλασμαφαιρέσεις

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κάβος μπλέχτηκε στην προπέλα του πλοίου - Μετέφερε 777 επιβάτες

10:22LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» - Τι έκανε ο ανταγωνισμός

10:17LIFESTYLE

Σύννεφα στον γάμο Απόστολου Λύτρα - Δώρας Παπαδοπούλου - «Φουντώνουν» οι φήμες χωρισμού έναν χρόνο μετά

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκε μία 36χρονη για την διαπόμπευση με τα φέιγ βολάν γυναίκας

10:11WHAT THE FACT

Οικογένεια φύτεψε 840.000 δέντρα σε παλιά βοσκοτόπια: 25 χρόνια μετά επέστρεψε ένα ζώο που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή για πάνω από έναν αιώνα

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μετά από μήνυση TikToker οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωξαν

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δορυφορικές εικόνες του Google Maps αποκαλύπτουν την τεράστια έκταση της καταστροφής στη Γάζα

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο μήνυμα από το 112

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Κάστανα: Γιατί διαφέρουν διατροφικά τόσο πολύ από τους άλλους ξηρούς καρπούς

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί έτρεχε στην Αττική Οδό με 206 χλμ./ώρα και το κινητό μετέδιδε live στο Tik Tok

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα, υπερχείλισε ποταμός

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για flybubai: «Οι επιβάτες απέτρεψαν μία καταστροφή αντίστοιχη με την 11η Σεπτεμβρίου»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Alpine A110 αποκαλύπτεται, αλλά κρύβει έκπληξη

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο στις Τρεις Γέφυρες έφερε χάος στον Κηφισό - Στα 11 χλμ. η ουρά των οχημάτων

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño προ των πυλών: Ο καιρός παγκοσμίως οδεύει προς το χάος – Τι περιμένουμε

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν: Νεκροί εννιά άμαχοι, λέει η Καμπούλ - Χτυπήθηκαν μόνο μαχητές, υποστηρίζει το Ισλαμαμπάντ

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις μαθητές Γυμνασίου στον Παγκόσμιο Τελικό Ρομποτικής WRO 2026 – Εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Πουέρτο Ρίκο

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Τα τελευταία λόγια της πριν τις θανάσιμες ενέσεις - Απέτυχε η εκτέλεσή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Τα τελευταία λόγια της πριν τις θανάσιμες ενέσεις - Απέτυχε η εκτέλεσή της

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκε μία 36χρονη για την διαπόμπευση με τα φέιγ βολάν γυναίκας

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα, υπερχείλισε ποταμός

08:54ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο»

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

10:17LIFESTYLE

Σύννεφα στον γάμο Απόστολου Λύτρα - Δώρας Παπαδοπούλου - «Φουντώνουν» οι φήμες χωρισμού έναν χρόνο μετά

09:14WHAT THE FACT

«Νέο θαλάσσιο “θηρίο” ανακαλύφθηκε από επιστήμονες - Ούτε οι επιστήμονες πίστευαν πως υπάρχει

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εκτέλεση της Christa Pike στο Τενεσί - Ήταν ακόμα ζωντανή μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Γιατί βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι στο αεροσκάφος - Έδεσαν με καλώδια φορτιστών τον συγκυβερνήτη

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μετά από μήνυση TikToker οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωξαν

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί έτρεχε στην Αττική Οδό με 206 χλμ./ώρα και το κινητό μετέδιδε live στο Tik Tok

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο μήνυμα από το 112

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Να χτυπάτε τις γυναίκες σας αν δεν σας υπακούν»: Σάλος με ισλαμιστή δάσκαλο στο Λονδίνο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Αυτός είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος που έσωσε 174 άτομα - Το «ευχαριστώ» των Ισραηλινών

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - «Έσπασαν με λοστό το αμάξι μου»

07:18ΕΘΝΙΚΑ

«Υπερίων»: Το νέο ελληνικό «τείχος» της ΕΑΒ κατά των σμηνών από drones - Ο συμβολισμός του Τιτάνα του Φωτός που χώρισε την γη από τον ουρανό

06:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία: Στην... καυτή Τούμπα για μια ακόμη ιστορική νίκη

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Από σήμερα σε ισχύ το χειμερινό ωράριο - Τι ισχύει

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες η Πέμπτη – Πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ