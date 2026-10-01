Μπεν Άφλεκ: Έχασε και τους δύο γονείς του μέσα σε δύο μήνες - Τα γράμματα που ανακάλυψε

Snapshot Ο Μπεν Άφλεκ έχα και τους δύο γονείς του μέσα σε δύο μήνες το 2026, με τον πατέρα του να πεθαίνει τον Απρίλιο και τη μητέρα του τον Ιούνιο.

Η απώλεια των γονιών τον έκανε να ξανασκεφτεί την παιδική του ηλικία και να εκτιμήσει βαθύτερα τις θυσίες της μητέρας του.

Ανακάλυψε παλιά γράμματα της μητέρας του που του αποκάλυψαν την προσωπική της ζωή και τα όνειρά της πριν γίνει μητέρα.

Ο Μπεν περιέγραψε τη δύσκολη σχέση των γονιών του, τα προβλήματα του πατέρα του με το αλκοόλ και το διαζύγιό τους όταν ήταν παιδί.

Ανέφερε πως ως παιδί ένιωθε ανακούφιση από το διαζύγιο, καθώς ήθελε να τελειώσει η ένταση στο σπίτι. Snapshot powered by AI

Ο Μπεν Άφλεκ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον θάνατο και των δύο γονιών του μέσα στο 2026, αποκαλύπτοντας πως οι απώλειες τον έκαναν να ξαναδεί με διαφορετικό τρόπο την παιδική του ηλικία και, κυρίως, τη σχέση του με τη μητέρα του.

Ο 54χρονος ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του απώλεια στην πρεμιέρα του νέου podcast της Κέρι Ουάσινγκτον, Street You Grew Up On, όπου ήταν ο πρώτος καλεσμένος. Ο Μπεν Άφλεκ και η Ουάσινγκτον συμπρωταγωνιστούν στην ταινία Animals, η οποία κυκλοφορεί στις 9 Οκτωβρίου.

«Οι γονείς μου μόλις πέθαναν. Και οι δύο. Τον Απρίλιο και τον Ιούνιο», είπε χαρακτηριστικά ο Μπεν Άφλεκ, εξηγώντας πως οι δύο απώλειες αποτέλεσαν μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στη ζωή του.

«Είναι κάτι μεγάλο και με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια με τρόπους που είναι λίγο διαφορετικοί», πρόσθεσε.

Η απώλεια της μητέρας του

Η μητέρα του, Κρις Αν Άφλεκ, πέθανε στις 2 Ιουνίου 2026 σε ηλικία 83 ετών, έπειτα από καρδιοπνευμονική ανακοπή, με τον καρκίνο του παγκρέατος να αναφέρεται ως επιβαρυντικός παράγοντας. Είχε διαγνωστεί με την ασθένεια λίγους μήνες νωρίτερα. Ο πατέρας του, Τίμοθι «Τιμ» Άφλεκ, είχε φύγει από τη ζωή τον Απρίλιο, όπως είχε αποκαλύψει ο αδελφός του Μπεν, Κέισι Άφλεκ, νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ο θάνατος της μητέρας του, όπως εξήγησε, τον έκανε να την εκτιμήσει ακόμη περισσότερο και να αντιληφθεί βαθύτερα όσα είχε κάνει για εκείνον και τον αδελφό του.

«Έμαθα να εκτιμώ ακόμη περισσότερο τη μητέρα μου και πραγματικά να αναγνωρίζω και να βλέπω τι έκανε, τη θυσία και την αφοσίωση που έδειξε και πόσο ολοκληρωτική ήταν», ανέφερε.

Αυτό που τον βοήθησε να τη δει διαφορετικά ήταν κάτι που ανακάλυψε μετά τον θάνατό της: παλιά γράμματα που είχε γράψει η ίδια στους γονείς της όταν ήταν νεότερη.

«Αυτή η γυναίκα είχε μια ολόκληρη ζωή που δεν είχε καμία σχέση με εμένα»

Διαβάζοντας τα γράμματά της, ο Μπεν Άφλεκ γνώρισε μια πλευρά της μητέρας του που δεν είχε γνωρίσει ποτέ ως παιδί.

Είδε μια νεαρή γυναίκα «γεμάτη ζωή, φιλοδοξίες και όνειρα», η οποία δεν ήταν ακόμη μητέρα και σκεφτόταν το μέλλον της, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να γίνει κοινωνική λειτουργός ή δασκάλα. Ενδιαφερόταν επίσης για κοινωνικά ζητήματα και συμμετείχε σε διαδηλώσεις, ενώ είχε ζήσει για ένα διάστημα στην Καλιφόρνια.

«Ήταν πραγματικά παράξενο για μένα να διαβάζω αυτά τα γράμματα», παραδέχτηκε.

Και αυτό που τον συγκλόνισε περισσότερο ήταν η συνειδητοποίηση πως η μητέρα του υπήρχε ως άνθρωπος με τη δική της ζωή πολύ πριν αποκτήσει εκείνον και τον Κέισι.

«Αυτή η γυναίκα είχε μια ολόκληρη ζωή για 30 χρόνια που δεν είχε καμία σχέση με εμένα», είπε.

Ο ίδιος εξήγησε πως ως παιδί γνώριζε τη μητέρα του κυρίως μέσα από τον ρόλο της ως μητέρας. Ήξερε ότι τον αγαπούσε και ότι εκείνος και ο αδελφός του ήταν το επίκεντρο της ζωής της. Μόνο τώρα, ως ενήλικας, μπορεί να αντιληφθεί πόσο μεγάλη ήταν η προσωπική ζωή, οι φιλοδοξίες και οι θυσίες που προηγήθηκαν.

«Το μόνο που ήξερα ήταν έναν άνθρωπο που έκανε εμένα και τον αδελφό μου το απόλυτο κέντρο της ζωής της», είπε.

«Ήταν όμορφη, έξυπνη και παθιασμένη με τη ζωή. Απλώς σκεφτόμουν: “Αυτή η γυναίκα είναι εκπληκτική. Μπορεί να κάνει τα πάντα”», πρόσθεσε.

Η Κρις Αν Άφλεκ εργάστηκε ως δασκάλα σε δημόσιο σχολείο και δίδαξε, μεταξύ άλλων, μαθητές της πέμπτης και της έκτης τάξης.

Ο Μπεν θυμήθηκε πως το σχολείο τελείωνε για εκείνη περίπου στις 2:30 το μεσημέρι, όμως συχνά δεν επέστρεφε στο σπίτι πριν από τις 5:30 ή τις 6, καθώς παρέμενε στη δουλειά.

«Δούλευε πολύ σκληρά. Και μετά ερχόταν σπίτι και έκανε τα πάντα», είπε.

Με χιούμορ, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως ως παιδί δεν αντιλαμβανόταν πόσα έκανε η μητέρα του. «Κι εγώ ήμουν πιθανότατα ένας μπελάς. Ήμουν έξω και δεν ήθελα να μπω μέσα, παραπονιόμουν, ό,τι κι αν ήταν αυτό. Ήταν δύσκολο να μας κουμαντάρει, εμένα και τον αδελφό μου», ανέφερε.

Σήμερα, όπως είπε, καταλαβαίνει πως πολλά από όσα έκανε η μητέρα του τα θεωρούσε τότε αυτονόητα - κάτι που, όπως παραδέχτηκε, ίσως ήταν ακριβώς αυτό που εκείνη ήθελε για τα παιδιά της.

Η δύσκολη σχέση των γονιών του και το διαζύγιο

Ο Μπεν Άφλεκ μίλησε όμως και για μια διαφορετική πλευρά της παιδικής του ηλικίας, τη δύσκολη σχέση των γονιών του και το διαζύγιό τους.

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι ο πατέρας του αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκοόλ, δυσκολευόταν να διατηρήσει σταθερή εργασία και, σύμφωνα με την περιγραφή του Μπεν, ήταν θυμωμένος.

«Έπινε πάρα πολύ, ήταν θυμωμένος, γεμάτος αγανάκτηση», είπε ο ηθοποιός, περιγράφοντας το κλίμα που υπήρχε στο σπίτι.

Η σχέση των γονιών του είχε αρκετές εντάσεις και ο Μπεν θυμήθηκε πως υπήρχε «πολλή τριβή» μεταξύ τους. Οι γονείς του χώρισαν το 1984, όταν εκείνος ήταν περίπου 11 ετών. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, όταν του ανακοίνωσαν πως θα πάρουν διαζύγιο, η αντίδρασή του ως παιδί ήταν διαφορετική από αυτή που ίσως θα περίμενε κανείς.

«Θυμάμαι ότι σκέφτηκα: “Πρέπει να προσπαθήσω να δείχνω λυπημένος”. Αυτό σκέφτηκα. “Μπορώ να προσπαθήσω να κλάψω; Πρέπει να είμαι στενοχωρημένος;” Αλλά ήμουν τόσο χαρούμενος», παραδέχτηκε.

Ο Μπεν Άφλεκ εξήγησε πως, ως παιδί, καταλάβαινε ότι η κατάσταση στο σπίτι ήταν δύσκολη και ήθελε να τελειώσει η ένταση.

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