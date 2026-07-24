Βαρύ πένθος για τον Μπεν Άφλεκ: Πέθανε η μητέρα του από καρκίνο στο πάγκρεας

Βαρύ πένθος βιώνει ο Μπεν Άφλεκ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Κρις Αν Άφλεκ, σε ηλικία 83 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Η οικογένειά της γνωστοποίησε την είδηση την Πέμπτη 23 Ιουλίου, σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατό της, ο οποίος σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου.

Η Κρις Αν Άφλεκ αφήνει πίσω της τους δύο γιους της, τον Μπεν και τον Κέισι Άφλεκ, καθώς και πέντε εγγόνια, τα οποία, σύμφωνα με την οικογένεια, αποτέλεσαν «την κινητήρια δύναμη των τελευταίων δύο δεκαετιών της ζωής της».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι γιατροί είχαν ενημερώσει την ίδια τον περασμένο Δεκέμβριο ότι της απέμεναν περίπου έξι μήνες ζωής. Η τελευταία της επιθυμία ήταν να παρευρεθεί στην αποφοίτηση του εγγονού της από το λύκειο, κάτι που κατάφερε στις 31 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή στον ύπνο της.

Η Κρις Αν Άφλεκ γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1942 στη Νέα Υόρκη. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και εργάστηκε επί 35 χρόνια ως δασκάλα σε δημόσια σχολεία, πριν συνταξιοδοτηθεί το 2008.

Υπήρξε παντρεμένη με τον Τίμοθι Άφλεκ, με τον οποίο απέκτησε τους δύο γιους της. Το ζευγάρι χώρισε όταν ο Μπεν Άφλεκ ήταν 12 ετών, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του ηθοποιού εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια.