Η τραγική ιστορία της Μαρζιέ από το Ιράν: Αναγκάστηκε σε γάμο στα 17 - Την εκτέλεσαν στα 24

Snapshot Η Μαρζιέ Ναγιέρι εκτελέστηκε στα 24 της χρόνια στην Ιρανική φυλακή του Καζβίν το 2026, μετά από καταδίκη για τη δολοφονία δύο ανδρών σε αυτοάμυνα.

Αναγκάστηκε να παντρευτεί σε ηλικία 17 ετών και υπέστη σεξουαλική επίθεση από συνεργάτη του συζύγου της, τον οποίο αμύνθηκε θανατηφόρα.

Το δικαστήριο απέρριψε την αυτοάμυνα και καταδίκασε τη Μαρζιέ σε θανατική ποινή βάσει του ισλαμικού νόμου «qisas», που επιτρέπει την εκτέλεση με τη συγκατάθεση της οικογένειας του θύματος.

Οι οικογένειες των δολοφονημένων ανδρών ζήτησαν την εκτέλεση της Μαρζιέ, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά τις εκκλήσεις για δικαιοσύνη και προστασία των γυναικών.

Το 2025, τουλάχιστον 21 γυναίκες στο Ιράν εκτελέστηκαν με βάση τον νόμο «qisas» για δολοφονία συζύγων, πολλές από τις οποίες είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Snapshot powered by AI

Η Μαρζιέ Ναγιέρι, 24 ετών, εκτελέστηκε τα ξημερώματα της 8ης Αυγούστου 2026 στην κεντρική φυλακή του Καζβίν, στο Ιράν.

Την εξανάγκασαν να παντρευτεί σε ηλικία 17 ετών, τον Σεπτέμβριο του 2021. Έναν χρόνο αργότερα, προσπάθησε να αμυνθεί από μια σεξουαλική επίθεση που διαπράχθηκε από έναν συνεργάτη του συζύγου της. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, και οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για νόμιμη άμυνα.

Σεξουαλικές επιθέσεις μπροστά στα μάτια του συζύγου της

Η Μαρζιέ αναγκάστηκε να παντρευτεί τον Νταβούντ σε ηλικία 17 ετών σε ένα χωριό μεταξύ Καζβίν και Καράτζ. Σύμφωνα με τη Hengaw, μια ανεξάρτητη οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δραστηριοποιείται στο Ιράν, η κοπέλα δεν είχε ποτέ επιθυμήσει αυτόν τον γάμο. Ο σύζυγός της κατανάλωνε τακτικά ναρκωτικά και αλκοόλ με φίλους, χωρίς να παρεμβαίνει όταν οι άλλοι προσπαθούσαν να την παρενοχλήσουν ή να της επιτεθούν σεξουαλικά.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, ένας άνδρας ονόματι Αλιρέζα προσπάθησε να επιτεθεί σεξουαλικά στη Μαρζιέ παρουσία του συζύγου της, Νταβούντ. Η γυναίκα αμύνθηκε με ένα μαχαίρι κουζίνας. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, και οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους.

Μετά από τέσσερις ημέρες φυγής, ο αδελφός της Μαρζιέ την παρέδωσε στην αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Μαρζιέ δήλωσε υπό όρκο ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Το δικαστήριο δεν δέχτηκε αυτή την εκδοχή και καταδίκασε τη γυναίκα σε «κισάς», αφήνοντας στις οικογένειες των δολοφονημένων ανδρών την απόφαση για την ποινή.

🚨 BREAKING: Iran just hanged a young woman for defending herself against sexual assault.



Marzieh Neyri (also reported as Marziyeh Nayeri) was forced into marriage at 17. In 2021, at age 18, she said one of her husband’s business associates tried to rape her after drinking. She… pic.twitter.com/CKkXWDFncd — GRANDPA’s FREE ADVICE (@GOP_is_Gutless) August 14, 2026

«Qisas»: Η θανατική ποινή που αποφασίζεται από την οικογένεια του «θύματος»

Το «Qisas» είναι μια νομική αρχή που απορρέει από την ισλαμική νομολογία και έχει ενσωματωθεί στον ιρανικό ποινικό κώδικα. Αυτό προβλέπει ότι η οικογένεια του θύματος μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση ή να αποδεχτεί μια οικονομική αποζημίωση που ονομάζεται «diyya», η οποία μερικές φορές μεταφράζεται ως «τιμή του αίματος». Το δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των στενότερων συγγενών. Στην περίπτωση της Μαρζιέ, οι οικογένειες του Νταβούντ και του Αλιρέζα ζήτησαν την εφαρμογή του «qisas» με την εκτέλεση.

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης «Iran Human Rights», τουλάχιστον 21 από τις γυναίκες που εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025 είχαν καταδικαστεί σε qisas επειδή σκότωσαν τον σύζυγό ή τον σύντροφό τους. Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών επισημαίνουν ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας πριν από τη δολοφονία.