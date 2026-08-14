Αχαΐα: Αυτοκίνητο κατέληξε σε γκρεμό – «Άγιο» είχαν τρεις επιβαίνοντες

Σώθηκαν από θαύμα οι τρεις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου

Newsroom

Αχαΐα: Αυτοκίνητο κατέληξε σε γκρεμό – «Άγιο» είχαν τρεις επιβαίνοντες
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στις Aρχές έπειτα από ειδοποίηση για σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην 17η Επαρχιακή Οδό, λίγο πριν από το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων και το χωριό Μοναστήρι (πρώην Βεργουβίτσα) του Δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες, υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του σε ένα ιδιαίτερα στενό και επικίνδυνο σημείο του δρόμου και έπεσε σε γκρεμό.

Από καθαρή τύχη και επειδή το όχημα δεν ανετράπη κατά την πτώση, αποφεύχθηκε η τραγωδία, όπως φαίνεται και σε φωτογραφία του patrapress.gr.

axaia-aftokinito-gkremos.jpg

Με την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι τρεις επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν σώοι και ασφαλείς.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και γερανός της οδικής βοήθειας προκειμένου να ανασύρει το αυτοκίνητο από τη χαράδρα και να το επαναφέρει στο οδόστρωμα. Λόγω της επιχείρησης ανάσυρσης του οχήματος, ο δρόμος παρέμεινε προσωρινά κλειστός.

Όσοι κατευθύνονταν προς τα χωριά Μοναστήρι, Σελιάνα και Περιθώρι χρησιμοποίησαν τη 18η Επαρχιακή Οδό από την απέναντι πλευρά, μέσω Αμπελοκήπων, Όασης και Συνεβρού, για να φτάσουν στον προορισμό τους, όπως μεταδίδει το τοπικό Μέσο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:16ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 53 φωτιές το τελευταίο 24ωρο - Τέσσερις συλλήψεις και πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγός αυτοκινήτου επιχειρεί επικίνδυνη προσπέραση μπροστά από φορτηγό

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό και Τραμ στην Αθήνα

23:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές: Ποιοι θα λάβουν χρήματα μετά τον 15Αύγουστο

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

23:37LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με φόντο την Ακρόπολη - «Δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε»

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο αρχηγός της εθνικής μπάσκετ με αμαξίδιο: Χόρεψε ζεϊμπέκικο και κέρδισε το χειροκρότημα

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Κω – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (15/08) σε 22 περιοχές

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επέστρεψαν ουρές και νεύρα στα πρατήρια της Μόσχας εν μεσω ουκρανικών επιθέσεων

23:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Τσίρο Ιμόμπιλε σταμάτησε το ποδόσφαιρο – Τέλος εποχής για έναν σκόρερ παλιάς κοπής

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη - Αύριο τα εγκαίνια στην Πολωνία - Βίντεο

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ανακτήθηκαν κλεμμένοι πίνακες του Ρενουάρ, του Σεζάν και του Ματίς, αξίας 10 εκ. ευρώ

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη: Νεκρός ο καθηγητής του Κέιμπριτζ που κατηγορείται για λογοκλοπή

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτοκίνητο κατέληξε σε γκρεμό – «Άγιο» είχαν τρεις επιβαίνοντες

22:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Χρήστου και Ντουντουνάκη μία «ανάσα» από το βάθρο, Σίσκος σε άλλον έναν τελικό με ρεκόρ: Η ελληνική βραδιά στο Παρίσι

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Νεκρός ο 31χρονος που αγνοείτο από τις 6 Αυγούστου – Τραγική κατάληξη στις έρευνες

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική μοίρα της Marzieh Nayeri: Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ αναθέτει στη Γερμανία ειδικό ρόλο σε περίπτωση πολέμου - Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο» που... μπάζει

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική μοίρα της Marzieh Nayeri: Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Νεκρός ο 31χρονος που αγνοείτο από τις 6 Αυγούστου – Τραγική κατάληξη στις έρευνες

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάλασσα, μπύρα και… τυρόπιτα: Ο Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό βίντεο: Καλοντυμένες κυρίες έκαναν ρινγκ πολυτελές εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: «Τρεις Σέρβοι με χτυπούσαν συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά…» – Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού απορριμματοφόρου

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο γλυκιά viral αντίδραση: Μωρό στο πρώτο του fish spa

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Κω – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (15/08) σε 22 περιοχές

20:28WHAT THE FACT

Σίγουρα σας έχει… ξεφύγει: Το πιο αγενές πράγμα που κάνετε όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια δυσλειτουργία: Το Α320 της Air India, έκανε «βουτιά» στον αέρα, αφού δεν ανταποκρίνονταν τα υδραυλικά συστήματα – Η αναφορά της Airbus

17:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε εξέλιξη κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας - Πού βρέχει αυτή την ώρα

20:44LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το σπάνιο στιγμιότυπο από την επίσκεψή της στην Παναγιά της Τήνου - Η ανάρτηση του γιου της

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη: Νεκρός ο καθηγητής του Κέιμπριτζ που κατηγορείται για λογοκλοπή

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 14/08/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατ. ευρώ

23:37LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με φόντο την Ακρόπολη - «Δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε»

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγός αυτοκινήτου επιχειρεί επικίνδυνη προσπέραση μπροστά από φορτηγό

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη - Αύριο τα εγκαίνια στην Πολωνία - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ