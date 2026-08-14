Αχαΐα: Αυτοκίνητο κατέληξε σε γκρεμό – «Άγιο» είχαν τρεις επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε στις Aρχές έπειτα από ειδοποίηση για σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην 17η Επαρχιακή Οδό, λίγο πριν από το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων και το χωριό Μοναστήρι (πρώην Βεργουβίτσα) του Δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες, υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του σε ένα ιδιαίτερα στενό και επικίνδυνο σημείο του δρόμου και έπεσε σε γκρεμό.

Από καθαρή τύχη και επειδή το όχημα δεν ανετράπη κατά την πτώση, αποφεύχθηκε η τραγωδία, όπως φαίνεται και σε φωτογραφία του patrapress.gr.

Με την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι τρεις επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν σώοι και ασφαλείς.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και γερανός της οδικής βοήθειας προκειμένου να ανασύρει το αυτοκίνητο από τη χαράδρα και να το επαναφέρει στο οδόστρωμα. Λόγω της επιχείρησης ανάσυρσης του οχήματος, ο δρόμος παρέμεινε προσωρινά κλειστός.

Όσοι κατευθύνονταν προς τα χωριά Μοναστήρι, Σελιάνα και Περιθώρι χρησιμοποίησαν τη 18η Επαρχιακή Οδό από την απέναντι πλευρά, μέσω Αμπελοκήπων, Όασης και Συνεβρού, για να φτάσουν στον προορισμό τους, όπως μεταδίδει το τοπικό Μέσο.