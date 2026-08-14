Ο Τσίρο Ιμόμπιλε σταμάτησε το ποδόσφαιρο – Τέλος εποχής για έναν σκόρερ παλιάς κοπής

Υπήρξε επιθετικός παλιάς κοπής· εκείνος που δεν χρειαζόταν πολλές επαφές με την μπάλα, παρά μόνο τη μία που είχε σημασία: Την τελευταία, πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα. Ο λόγος για έναν… εμμονικό γκολτζή, με ένστικτο μέσα στην περιοχή και την ικανότητα να μετατρέπει μισή ευκαιρία σε γκολ. Ο Τσίρο Ιμόμπιλε αφήνει πλέον τα γήπεδα, έχοντας να θυμάται μία καριέρα γεμάτη αριθμούς, τίτλους και –πάνω απ’ όλα– πολλά γκολ.

Ο Ιταλός σέντερ φορ αποφάσισε να βάλει τέλος σε μία σπουδαία διαδρομή, μετά τη λύση του συμβολαίου με την Παρί.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν την επιδραστικότητα και την εκτελεστική του δεινότητα: 350 γκολ σε 656 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο. Με τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας αγωνίστηκε 57 φορές, βρίσκοντας δίχτυα 17 φορές.

Στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τις φανέλες αρκετών σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων, μεταξύ άλλων των Γιουβέντους, Μπολόνια, Σεβίλλης, Τορίνο, Λάτσιο, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπεσίκτας, Τζένοα, Μπολόνια και Παρί FC.

Η κορυφαία περίοδος της καριέρας του ήρθε αναμφισβήτητα στη Λάτσιο, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της Σέριε Α. Η σεζόν 2019 – 2020 ήταν το αποκορύφωμα: Ο Ιμόμπιλε κατέκτησε το Χρυσό Παπούτσι, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και πήρε το βραβείο του καλύτερου παίκτη του πρωταθλήματος.

Συνολικά, αναδείχθηκε επτά φορές πρώτος σκόρερ, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια με την οποία έβρισκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Οι τίτλοι

Στην τροπαιοθήκη του Ιμόμπιλε ξεχωρίζει φυσικά το EURO 2020, που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2021 λόγω της πανδημίας. Ο επιθετικός της Λάτσιο αποτέλεσε μέλος της ομάδας του Ρομπέρτο Μαντσίνι που χάρισε στην Ιταλία έναν από τους σημαντικότερους τίτλους της σύγχρονης ιστορίας της.

Σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας τη σεζόν 2018 – 2019, δύο Σούπερ Καπ Ιταλίας και το Σούπερ Καπ Γερμανίας με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ.