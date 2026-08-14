Τραμπ: Μόλις ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μόλις η ήττα του Ιράν ολοκληρωθεί, θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ.

Υποστήριξε ότι υπάρχει αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ και κανένα πλοίο δεν περνά χωρίς αμερικανική άδεια.

Ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη να αποτραπεί το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και προειδοποίησε για πιθανή μεγάλη πυρκαγιά στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε την επερχόμενη επιβολή νέων, πρωτοφανών οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν για την περαιτέρω απομόνωσή του.

Η πολιτική μέγιστης πίεσης του Τραμπ περιλαμβάνει κυρώσεις που στοχεύουν τραπεζικούς λογαριασμούς, κρυπτονομίσματα και περιουσιακά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

«Μόλις ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε τον αποκλεισμό. Κανένα πλοίο δεν περνάει, εκτός αν το επιτρέψουμε εμείς», πρόσθεσε σε ομιλία του.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ένα πλήθος αστυνομικών ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει ακόμα.«Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στη Μέση Ανατολή, γιατί πρέπει να αποτρέψουμε μια πιθανή καταστροφή, μια πιθανή πολύ μεγάλη πυρκαγιά, μια πυρκαγιά όπως δεν έχετε ξαναδεί. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να συνεχίσει», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, προσθέτοντας για άλλη μια φορά ότι «δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Νωρίτερα, τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών για το Ιράν, Σκοτ Μπέσεντ αναδημοσίευσε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Πέμπτη στο Newsmax ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα νέα μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία, όπως είπε, θα οδηγήσουν την οικονομική απομόνωση της χώρας σε πρωτοφανές επίπεδο.

«Παρακολουθήστε αυτό το κανάλι για περισσότερες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, διότι πρόκειται να εφαρμόσουμε μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί στην ιστορία της οικονομικής απομόνωσης μιας χώρας», είπε ο Μπέσεντ.

Ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει μια οικονομική εκστρατεία που ξεκίνησε μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για την επαναφορά της «μέγιστης πίεσης» κατά της Τεχεράνης πέρυσι και εντάθηκε μετά την έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. «Πριν από ένα χρόνο… ο πρόεδρος μου έδωσε εντολή να ασκήσω μέγιστη πίεση στο ιρανικό καθεστώς, και το υπουργείο Οικονομικών το έπραξε», τόνισε ο Μπέσεντ.

Ο Τραμπ επανέφερε επίσημα την πολιτική μέγιστης πίεσης τον Φεβρουάριο του 2025, δίδοντας εντολή στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να επιβάλει κυρώσεις και μέτρα εναντίον όσων παραβιάζουν τις κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν και να μπλοκάρει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε χρηματικούς πόρους.

Ο Μπέσεντ τόνισε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει στοχεύσει «τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τα περιουσιακά στοιχεία τους σε όλο τον κόσμο, διακόπτοντας τις πληρωμές τόσο προς την ηγεσία του καθεστώτος όσο και προς την ίδια την κυβέρνηση».

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