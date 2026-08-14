Φωτιές: Σε Ρέθυμνο & Κω στρέφεται η μάχη με τις φλόγες – Τι λέει ο Δήμαρχος του νησιού στο Newsbomb

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών σε Ρέθυμνο και Κω – Η εικόνα από τα μέτωπα και το σχόλιο του Δημάρχου, Θεοδόση Νικηταρά, στο Newsbomb για την εστία στο νησί του Αιγαίου

Γιάννης Νικηφοράκης

Φωτιές: Σε Ρέθυμνο & Κω στρέφεται η μάχη με τις φλόγες – Τι λέει ο Δήμαρχος του νησιού στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε Ρέθυμνο και Κω συνεχίζεται η μάχη με τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Στην Κω, η φωτιά καίει σε χαράδρα, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των πυροσβεστών.
  • Στο Ρέθυμνο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα Σέλλια και επεκτάθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων προς Σούδα και Πλακιά.
  • Λίγο πριν από τις 19:30, εστάλη προειδοποίηση από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από Φωτεινάρι και Σούδα.
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Η νύχτα της Παρασκευής (14/08) βρίσκει τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε διαρκή μάχη με τις φλόγες, καθώς δύο πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Κω παραμένουν σε εξέλιξη.

Στο νησί του Αιγαίου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, Θεοδόση Νικηταρά, η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, με την εστία να εντοπίζεται αυτήμ τη στιγμή σε δύσβατο σημείο και συγκεκριμένα σε χαράδρα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των πυροσβεστών.

Οι επίγειες δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της μορφολογίας του σημείου, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή των εναέριων μέσων τα οποία επιχειρούσαν μέχρι περίπου μία ώρα νωρίτερα, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς, όπως υπογράμμισε, μιλώντας στο Newsbomb.

Στο Ρέθυμνο, επίσης μαίνεται η πυρκαγιά που «ξέσπασε» το απόγευμα στην περιοχή των Σελλίων και σύντομα επεκτάθηκε προς τη Σούδα και την περιοχή του Πλακιά, λόγω των ισχυρών ανέμων που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.

Λίγο πριν από τις 19:30, εστάλη μήνυμα από το «112» σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα να απομακρυνθούν μέσω του παραλιακού αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (15/08) σε 22 περιοχές

Για αύριο, Δεκαπενταύγουστο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων).
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Ηλείας).
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου).
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (Σποράδων).
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
  • Περιφέρεια Κρήτης.
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής και Άγιον Όρος).
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

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