Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό - «Αυτό εξηγεί πολλά», είπε

Η χρόνια μάχη με την ψυχική του υγεία και η διάγνωση που τον «θεράπευσε»

Ανθή Κουρεντζή

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό - «Αυτό εξηγεί πολλά», είπε
LIFESTYLE
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Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό, λέγοντας πως η διάγνωση αυτή «εξηγεί πάρα πολλά» για τον ίδιο.

Ο 52χρονος σταρ της μουσικής, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ/ADHD) και το σύνδρομο Τουρέτ, έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια ενός Q&A με αφορμή το λανσάρισμα του νέου του fashion brand.

«Έχω ADHD και μόλις έμαθα ότι έχω και έναν βαθμό αυτισμού, κάτι που πραγματικά λατρεύω, γιατί εξηγεί πάρα πολλά», είπε ο Γουίλιαμς.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ πρόσθεσε: «Τώρα είναι η κάρτα μου για να ξεφεύγω από δύσκολες καταστάσεις. Για όλα τα περίεργα πράγματα που κάνω, απλώς λέω: “Συγγνώμη, είμαι αυτιστικός”».

Ο τραγουδιστής του «Rock DJ» μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο στρέφεται σε δημιουργικές δραστηριότητες προκειμένου να συγκεντρώνεται και να διαχειρίζεται τις σκέψεις του.

«Με το ADHD μπορείς να συγκεντρωθείς απόλυτα, 1.000%, σε ένα πράγμα, αλλά σε οτιδήποτε άλλο απλώς δεν μπορείς. Ρωτήστε τα παιδιά μου», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, αυτό που τον απορροφά περισσότερο είναι η δημιουργία εικόνων και χιουμοριστικού περιεχομένου. «Όταν δημιουργώ εικόνες και αστεία πράγματα, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου. Ο εγκέφαλός μου είναι απίστευτα δημιουργικός και μπορεί να γίνει δημιουργικός γύρω από οτιδήποτε σε κάνει να πανικοβάλλεσαι ή να φοβάσαι», είπε.

Ο Γουίλιαμς έδωσε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των παρεμβατικών σκέψεων που, όπως λέει, μπορεί να τον κατακλύσουν.

«Πρόσφατα καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα: “Κι αν έχω τηλεκινητικές δυνάμεις και οι παρεμβατικές σκέψεις μου κάνουν το αεροπλάνο να πέσει;”», αποκάλυψε.

«Αυτό είναι το επίπεδο των σκέψεων τις οποίες έχω να διαχειριστώ. Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω το μυαλό μου να κάνει κάτι πιο δημιουργικό από το να ανησυχώ ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις και μπορεί να ρίξω ένα αεροπλάνο», πρόσθεσε.

Robbie Williams

Ο Robbie Williams / AP

Ο αυτισμός αφορά διαφορετικό τρόπο νευροανάπτυξης, ο οποίος μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται και βιώνει τον κόσμο, επικοινωνεί, μαθαίνει και επεξεργάζεται πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει επιλέξει πολλές φορές να μιλήσει δημόσια και χωρίς περιστροφές για τη ΔΕΠΥ, αλλά και για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψυχική του υγεία.

Μιλώντας πέρυσι στο podcast «I’m ADHD! No You’re Not», ο Ρόμπι Γουίλιαμς αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να «καμουφλάρει» όσα πραγματικά αισθάνεται.

«Είμαι Ολυμπιονίκης στο masking», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό που κατάφερα να κάνω —και εις βάρος μου πολλές φορές— είναι να δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, αλαζονικός, αυτάρεσκος και να κάνω μεγαλοπρεπείς κινήσεις. Και αυτό λειτούργησε για μένα, γιατί έβαλε το πρόσωπό μου στις αφίσες και ο κόσμος εξακολουθεί να αγοράζει εισιτήρια».

Robbie Williams

Ο Robbie Williams / AP

«Στην πραγματικότητα, όμως, μέσα μου νιώθω συνεχώς ακριβώς το αντίθετο», πρόσθεσε.

Ο Βρετανός τραγουδιστής αποκάλυψε επίσης ότι συχνά βιώνει παρεμβατικές σκέψεις, συνδέοντάς τες με το σύνδρομο Τουρέτ.

«Τις προάλλες περπατούσα στον δρόμο και συνειδητοποίησα ότι αυτές οι παρεμβατικές σκέψεις αποτελούν μέρος του Τουρέτ. Απλώς δεν εκδηλώνονται προς τα έξω», εξήγησε.

Σε συνέντευξή του στον Independent τον περασμένο Ιανουάριο, ο Γουίλιαμς μίλησε και για τη μακρά μάχη του με την ψυχική του υγεία, σημειώνοντας πως χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να φτάσει σε ένα καλύτερο σημείο.

«Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες για να το ξεπεράσω και τώρα έχω φτάσει στην άλλη πλευρά. Και είναι υπέροχα», ανέφερε.

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