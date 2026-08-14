Alessandra Ambrosio: Νέες φωτογραφίες από τον αρραβώνα της - Ποζάρει με το εντυπωσιακό δαχτυλίδι

Snapshot Η Alessandra Ambrosio ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Αυστραλό σχεδιαστή κοσμημάτων Buck Palmer μετά από περίπου δύο χρόνια σχέσης.

Η πρόταση γάμου έγινε στην Ινδονησία, στο νησί Σούμπα κοντά στο Μπαλί, όπου το ζευγάρι απολαμβάνει ρομαντικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Η Ambrosio μοιράστηκε φωτογραφίες με το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων και στιγμιότυπα από τις διακοπές τους σε εξωτικά τοπία.

Αυτός είναι ο δεύτερος αρραβώνας της Alessandra Ambrosio, μετά τον προηγούμενο με τον Jamie Mazur με τον οποίο είχε δύο παιδιά αλλά δεν παντρεύτηκαν.

Η διάσημη Βραζιλιάνα κρατά ζωντανές τις αναμνήσεις από την πρόταση γάμου μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media. Snapshot powered by AI

Η Alessandra Ambrosio φαίνεται πως συνεχίζει να απολαμβάνει κάθε στιγμή από την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον Αυστραλό σχεδιαστή κοσμημάτων Buck Palmer.

Το διάσημο μοντέλο επέστρεψε στα social media με ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών από την Ινδονησία, όπου πραγματοποιήθηκε η ρομαντική πρόταση γάμου, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια ακόμη γεύση από τις στιγμές που έζησε μαζί με τον σύντροφό της.

«Still soaking it all in… Some Magic moments», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, δείχνοντας πως ακόμη απολαμβάνει το συναίσθημα και τη μαγεία των ημερών.

Το μονόπετρο και οι στιγμές δίπλα στη θάλασσα

Ανάμεσα στις νέες φωτογραφίες ξεχωρίζει το δαχτυλίδι αρραβώνων που φορά στο χέρι της, επιβεβαιώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη νέα σελίδα στη ζωή της.

https://www.instagram.com/p/Db_XfR7Gm1O/

Η Ambrosio και ο Palmer ποζάρουν σε ένα εξωτικό σκηνικό, δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους στο νησί Σούμπα, νοτιοδυτικά του Μπαλί.

Σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα, το ζευγάρι εμφανίζεται πάνω σε άλογα, με φόντο το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο της περιοχής, ενώ σε άλλες φωτογραφίες απολαμβάνουν πιο ήρεμες και προσωπικές στιγμές στις παραλίες.

Η νέα ζωή που ξεκινά για το ζευγάρι

Η νέα ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρώτη αποκάλυψη του αρραβώνα τους, όταν η Alessandra Ambrosio μοιράστηκε φωτογραφίες από την πρόταση γάμου και έγραψε: «Θα σε επέλεγα σε αυτή και σε κάθε ζωή. Για πάντα, αγάπη μου».

Οι δυο τους είναι μαζί περίπου δύο χρόνια και πλέον ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Για την Ambrosio, αυτός είναι ο δεύτερος αρραβώνας της. Το 2008 είχε αρραβωνιαστεί τον επιχειρηματία Jamie Mazur, με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Η σχέση τους διήρκησε περίπου 13 χρόνια, ωστόσο οι δυο τους δεν παντρεύτηκαν ποτέ και χώρισαν οριστικά το 2018.

Τώρα, η Βραζιλιάνα καλλονή φαίνεται πως ζει μια νέα, ιδιαίτερα ξεχωριστή περίοδο, κρατώντας τις αναμνήσεις από την πρόταση γάμου ζωντανές μέσα από τις φωτογραφίες της.

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