Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι ισχυρότερες ριπές ανέμων την Παρασκευή - Στα 112 χλμ. η μέγιστη τιμή

Ενισχυμένο είναι το μελτέμι στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά την Παρασκευή 14/08, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η ισχυρότερη ριπή έως τις 13:40 καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 112 χλμ/ώρα και ακολούθησε η Πεντέλη (κορυφή) με 106 χλμ/ώρα.

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζονται οι μέγιστες ριπές ανέμου έως τις 13:40.

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου: Θερμότερος και υγρότερος από τα κανονικά – Πρόγνωση Κολυδά

Οι μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον καιρό, δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο τον φετινό Σεπτέμβριο, με τον Θοδωρή Κολυδά να κάνει λόγο για έναν θερμότερο και πιθανόν υγρότερο από τα κανονικά επίπεδα μήνα.

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σε ανάρτησή του αναφέρει πως ο Σεπτέμβριος θα έχει σαφές θερμό σήμα σε όλη την χώρα με μέση απόκλιση περίπου +0,78°C, ισχυρότερη κυρίως σε Κρήτη και Αιγαίο.

Παράλληλα, όπως σημειώνει, ο υετός εμφανίζει γενικευμένα θετικές αποκλίσεις, με μέση τιμή περίπου +76%, αλλά με μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Συνεπώς, καταλήγει ο μετεωρολόγος, η πρώτη εικόνα δείχνει έναν Σεπτέμβριο πιθανότατα θερμότερο και υγρότερο.

Πού θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες

Το εύρος είναι σχετικά περιορισμένο, από περίπου +0,52°C στη Ρόδο έως +1,09°C στη Σητεία. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχουμε ένα απομονωμένο θερμό σήμα σε μία μόνο περιοχή, αλλά μια σχετικά συνεκτική θερμή τάση σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις εμφανίζονται κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Η Σητεία βρίσκεται στην κορυφή με περίπου +1,09°C, ενώ ακολουθούν η Νάξος με περίπου +1,04°C, το Ηράκλειο και η Ιεράπετρα κοντά στο +0,99°C, η Λήμνος περίπου στο +0,98°C και η Μυτιλήνη περίπου στο +0,96°C.

Στην Κρήτη συνολικά η μέση απόκλιση των σταθμών που εξετάστηκαν φτάνει περίπου στο +0,98°C, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο περίπου στο +0,95°C.

Αρκετά ισχυρό είναι το σήμα και στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα, με περιφερειακές μέσες αποκλίσεις κοντά στους +0,85 έως +0,87°C.

Στη βόρεια και δυτική ηπειρωτική Ελλάδα οι αποκλίσεις είναι γενικά μικρότερες, αλλά εξακολουθούν να είναι θετικές. Η Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα Ημαθίας βρίσκονται περίπου στο +0,54°C, ενώ η Άρτα και τα Ιωάννινα γύρω στο +0,62°C.

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