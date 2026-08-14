Κίνα: Χταπόδι βρέθηκε… κολλημένο σε παράθυρο στον 4ᵒ όροφο εργοστασίου – Βίντεο

Μικρό χταπόδι βρέθηκε κολλημένο στο παράθυρο εργοστασίου, περισσότερα από 10 μέτρα πάνω από το έδαφος και σχεδόν 1 χιλιόμετρο μακριά από τη θάλασσα. Ο άνδρας που το βρήκε, το πήρε μέσα και το ίδιο βράδυ, το μαγείρεψε. Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτό ήταν ένα από τα πλέον ασυνήθιστα στιγμιότυπα μετά το πέρασμα του τυφώνα Dolphin, ή «Λευκό Δελφίνι» όπως είναι γνωστός στην Κίνα.

Το συμβάν έλαβε χώρα την 9η Αυγούστου, στην πόλη Γιουχουάν, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Την ώρα που ο ισχυρός τυφώνας έπληττε την περιοχή, ένας άνδρας με το επώνυμο Ζάο, ο οποίος διατηρεί εργοστάσιο στην περιοχή Κάνμεν, έκανε μία αναπάντεχη ανακάλυψη: Στο τζάμι ενός παραθύρου στον 4ο όροφο είχε κολλήσει ένα μικρό, ζωντανό χταπόδι.

Στις εικόνες φαίνεται το θαλάσσιο ζώο να βρίσκεται πάνω στο εξωτερικό μέρος του παραθύρου και να έχει προσκολληθεί στο γυαλί με τις βεντούζες των πλοκαμιών του. Το βίντεο διαδόθηκε ευρέως στα social media, συγκεντρώνοντας εκατ. κοινοποιήσεις.

Πώς το χταποδάκι βρέθηκε εκεί;

Φαίνεται ότι το χταπόδι παρασύρθηκε από τους εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους και τα νερά που συνόδευαν τον τυφώνα. Το σημείο όπου βρέθηκε, απείχε περίπου 1 χιλιόμετρο από τη θάλασσα, ενώ, το παράθυρο βρισκόταν σε ύψος μεγαλύτερο των 10 μέτρων από το έδαφος. Ο Ζάο υποστήριξε αυτό ακριβώς, μιλώντας σε κινεζικά Μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για το είδος Amphioctopus fangsiao, ένα σχετικά μικρό είδος χταποδιού που απαντάται στις παράκτιες περιοχές της ανατολικής Ασίας· είναι γνωστό με διάφορες τοπικές ονομασίες και αποτελεί βρώσιμο, εμπορικό είδος.

Τι έκανε ο άνδρας όταν το βρήκε;

Ο Ζάο δεν το άφησε στο παράθυρο. Το πήρε από το τζάμι και το ίδιο βράδυ το μαγείρεψε και το έφαγε. Συγκεκριμένα, φαίνεται στο βίντεο ότι το χρησιμοποίησε σε ένα πιάτο με θαλασσινά και νουντλς. Κάποιοι χρήστες το αποκάλεσαν χιουμοριστικά «ιπτάμενο χταπόδι», ενώ, άλλοι σχολίασαν ότι ο τυφώνας του έκανε ουσιαστικά… delivery θαλασσινών.