Πέθανε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Δημήτρης Βαρουτάς

Απεβίωσε αιφνιδιαστικά ο πρόεδρος ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Πέθανε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Δημήτρης Βαρουτάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πέθανε αιφνιδιαστικά σε ηλικία 56 ετών ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Δημήτρης Βαρουτάς, από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διακοπών στη Μυτιλήνη.
  • Αναλάμβανε καθήκοντα προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από τον Μάιο του 2026.
  • Διετέλεσε αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ από το 2020 έως το 2026 και είχε σημαντική παρουσία στην ΑΔΑΕ μεταξύ 2007-2016.
  • Ήταν καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ από το 2005 και συμμετείχε σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και εθνικούς πόρους.
  • Το 2025 του απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Έδρα Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πολιτικές.
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Έφυγε σήμερα αιφνιδιαστικά από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και καθηγητής του ΕΚΠΑ, Δημήτρης Βαρουτάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε διακοπές στη Μυτιλήνη και κατέληξε από ανακοπή καρδιάς. Από τον Μάιο του 2026 είχε αναλάβει καθήκοντά προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Διετέλεσε αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026. Επίσης, ήταν αναπληρωτής Αντιπρόεδρος και μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), το διάστημα 2007-2016.

Κατείχε πτυχίο φυσικής, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ηλεκτρονική και ραδιοηλεκτρολογία και επίσης, διδακτορικό δίπλωμα στον σχεδιασμό και την τεχνοοικονομική αποτίμηση οπτικοηλεκτρονικών συστημάτων από το ΕΚΠΑ.

Με την ακαδημαϊκή ιδιότητά του, είχε συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή εθνικούς πόρους, από το 1993 έως το 2026.Ήταν καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου δίδασκε από το 2005.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 του απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE), Έδρα Jean Monnet, με αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πολιτικές.

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