Η θαλάσσια εξόρμηση που κατέληξε στη συγκινητική διάσωση χελώνας στη Σαρδηνία - Βίντεο

Μια συνηθισμένη καλοκαιρινή εξόρμηση στη θάλασσα κατέληξε σε μια συγκινητική ιστορία διάσωσης στη Σαρδηνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπουτζέρου, κοντά στην παραλία Σαν Νικολό, όταν ο Λορέντσο Καστάνια έκανε βόλτα με σανίδα SUP και παρατήρησε από απόσταση ένα πλαστικό αντικείμενο να επιπλέει στο νερό.

Η πρώτη του σκέψη ήταν να πλησιάσει και να το απομακρύνει από τη θάλασσα. Μόλις όμως έφτασε κοντά, αντιλήφθηκε ότι πίσω από το πλαστικό βρισκόταν μια θαλάσσια χελώνα, τα πτερύγια της οποίας είχαν παγιδευτεί στα νήματα της σακούλας.

«Πλησίασα για να μαζέψω το σκουπίδι και βρέθηκα μπροστά στη χελώνα», περιέγραψε ο ίδιος.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ανέβασε το ζώο πάνω στη σανίδα του και προσπάθησε να το απελευθερώσει. Τα πλαστικά, ωστόσο, είχαν τυλιχτεί γύρω από τα πτερύγιά του και η διαδικασία χρειαζόταν προσοχή.

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Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν νεαροί που επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος. Βλέποντας τι συνέβαινε, έσπευσαν να βοηθήσουν και του έδωσαν ένα ψαλίδι, ώστε να μπορέσει να κόψει τα νήματα χωρίς να τραυματίσει τη χελώνα.

Η επιχείρηση είχε ευτυχές τέλος. «Μόλις απελευθερώθηκε, επέστρεψε αμέσως στη θάλασσα και άρχισε ξανά να κολυμπά», ανέφερε ο Καστάνια.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα πλαστικά απορρίμματα για τη θαλάσσια ζωή. Σακούλες, σχοινιά και άλλα πλαστικά αντικείμενα μπορούν να λειτουργήσουν ως παγίδες για ζώα που κινούνται ή τρέφονται στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στην περίπτωση της Σαρδηνίας, η έγκαιρη αντίδραση του Λορέντσο Καστάνια έκανε τη διαφορά. Μια βόλτα με SUP, ένα πλαστικό που φαινόταν αρχικά σαν ακόμη ένα σκουπίδι και λίγα λεπτά αργότερα μια θαλάσσια χελώνα που είχε ξανακερδίσει την ελευθερία της.

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