Αρχαιολόγος εντόπισε τεράστιο φρούριο 120.000 τ.μ. στην Τουρκία - Ήταν όσο 17 γήπεδα ποδοσφαίρου

Μια παράξενη εικόνα στις δορυφορικές φωτογραφίες ήταν αρκετή για να οδηγήσει έναν αρχαιολόγο σε ένα εντυπωσιακό εύρημα στην ανατολική Τουρκία. Στην περιοχή του χωριού Μεσσιντλί, στην επαρχία Μους, εντοπίστηκε ένα τεράστιο οχυρωμένο συγκρότημα που καταλαμβάνει περίπου 120.000 τετραγωνικά μέτρα και περιβάλλεται από τείχη συνολικού μήκους περίπου 1,4 χιλιομέτρων.

Ο αρχαιολόγος Μελίκ Μιρμπέι Ομερόγλου παρατήρησε στις δορυφορικές εικόνες ορισμένα ίχνη που δεν ταίριαζαν με τη φυσική μορφολογία του εδάφους. Η επιτόπια έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούσαν τμήματα ενός εκτεταμένου αρχαίου οχυρωμένου οικισμού, τον οποίο ο ίδιος ονόμασε «Dev Kale», δηλαδή «Γιγάντιο Φρούριο».

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