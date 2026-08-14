Ανοίγει ξανά ο Λυκαβηττός - Κλειστός ο Λόφος Φινόπουλου

Η απαγόρευση πρόσβασης στον Λόφο Λυκαβηττού αίρεται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 15.08.2026

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ανοίγει ξανά ο Λυκαβηττός - Κλειστός ο Λόφος Φινόπουλου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η απαγόρευση είχε επιβληθεί λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.
  • Ο Λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή 02.08.2026.
  • Η απόφαση για τον Λόφο Φινόπουλου ελήφθη από τον Δήμο Αθηναίων.
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Αίρεται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (15.08.2026) η απαγόρευση πρόσβασης στον Λόφο Λυκαβηττού, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, ο Λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός και την Κυριακή (02.08.2026), σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου Αθηναίων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και ακόμη 9 περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια ΚρήτηςΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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