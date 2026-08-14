Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια τουλάχιστον μέχρι τις 16:00

Snapshot Έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας μέχρι τις 16:00 της Παρασκευής 14/8 λόγω θυελλωδών ανέμων.

Τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται με ευθύνη των πλοιάρχων, ενώ το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros ακυρώθηκε.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν έως 9 μποφόρ με ριπές πάνω από 100 χλμ/ώρα, επηρεάζοντας κυρίως το στενό του Καφηρέα και τα νησιά του νότιου Ευβοϊκού και Κυκλάδων.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις 16:00 και πιθανώς μέχρι τις 19:00 με περιορισμένη έκταση.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια πριν την αναχώρησή τους. Snapshot powered by AI

Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες διεξάγονται μετ' εμποδίων, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Για τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας έχει εκδοθεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/8), απαγορευτικό απόπλου, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 16:00 το απόγευμα, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων, ωστόσο, το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ ακολούθησαν άλλες τρεις ματαιώσεις δρομολογίων για τα νησιά των Κυκλάδων.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα πνέουν σήμερα τοπικά έως 9 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου θα ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό θα είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Στην περιοχή του στενού του Καφηρέα οι άνεμοι φθάνουν έως και τα 9 μποφόρ, ενώ πολύ ισχυροί βοριάδες επηρεάζουν το νότιο τμήμα του Ευβοϊκού, τη νότια Εύβοια, τη Σύρο, την Τήνο, την Άνδρο, τη Μύκονο, την Κέα και την Κύθνο.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, οι άνεμοι έως 9 μποφόρ αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις 16:00, ενώ μέχρι περίπου τις 19:00 υπάρχει πιθανότητα να παραμείνουν σε αυτές τις εντάσεις, πιθανώς με πιο περιορισμένη έκταση και κυρίως στην περιοχή του Καφηρέα.

Κολυδάς: Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – «Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις»

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία επισυνάπτει και σχετικό χάρτη, το μελτέμι στο Αιγαίο είναι ισχυρό, ενώ εφιστά και προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

«Στα βόρεια–βορειοδυτικά Βαλκάνια επικρατούν σχετικά υψηλές πιέσεις, γύρω στα 1018 hPa, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο διατηρείται το θερμικό χαμηλό, με πιέσεις κοντά στα 1004 hPa. Η σημαντική αυτή διαφορά πίεσης δημιουργεί ισχυρή βαροβαθμίδα πάνω από το Αιγαίο, όπως αποτυπώνεται και από τις πυκνές ισοβαρείς. Πρόκειται για τον κλασικό μηχανισμό των ετησίων ανέμων (μελτεμιού)», εξηγεί ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ.

Και προσθέτει ότι «με βάση τη συνοπτική κατάσταση, οι βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν γενικά τα 6–7 Μποφόρ, ενώ στα γνωστά σημεία επιτάχυνσης —Κεντρικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Καφηρέας— φτάνουν και τα 8 Μποφόρ», ενώ «η ΕΜΥ στο πρωινό δελτίο θαλασσών αναφέρει τοπικά ακόμη και 9 Μποφόρ».

«Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία και να επικοινωνούν με Λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια», υπογραμμίζει ο κ. Κολυδάς.

Πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

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