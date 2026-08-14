Κριμαία: Νεκρός από έκρηξη βόμβας σε κάδο Ρώσος αξιωματικός που είχε αυτομολήσει

Νεκρός από έκρηξη βόμβας στη Σεβαστούπολη Ρώσος αξιωματικός του Ναυτικού που είχε αυτομολήσει από την Ουκρανία

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Κριμαία: Νεκρός από έκρηξη βόμβας σε κάδο Ρώσος αξιωματικός που είχε αυτομολήσει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ρώσος αξιωματικός του Ναυτικού Ρόμπερτ Σαγκέγιεφ δολοφονήθηκε από έκρηξη βόμβας στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας.
  • Ο Σαγκέγιεφ είχε αυτομολήσει από την Ουκρανία στη Ρωσία το 2014, παραδίδοντας το ουκρανικό υποβρύχιο «Zaporizhzhia».
  • Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας συνέλαβε μια Ρωσίδα ως ύποπτη για την τοποθέτηση της βόμβας, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.
  • Ο Σαγκέγιεφ αντιμετώπιζε κατηγορίες για εσχάτη προδοσία από το Κίεβο από τον Ιούλιο του 2022.
  • Σε ξεχωριστό περιστατικό στη Σεβαστούπολη, πέντε άτομα σκοτώθηκαν κατά την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.
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Στοχευμένη δολοφονική επίθεση σημειώθηκε χθες Πέμπη (13/8) στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, με θύμα τον αξιωματικό του Ναυτικού, Ρόμπερτ Σαγκέγιεφ. Ο Σαγκέγιεφ, πρώην στέλεχος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, είχε προσχωρήσει στη Ρωσία κατά την προσάρτηση της χερσονήσου το 2014, παραδίδοντας στους Ρώσους το μοναδικό υποβρύχιο της Ουκρανίας, το «Zaporizhzhia», στο οποίο υπηρετούσε ως κυβερνήτης.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές ασφαλείας, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων δίπλα σε παγκάκι και πυροδοτήθηκε τη στιγμή που ο αξιωματικός κατέβαινε από μια σκάλα μαζί με έναν φίλο του. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανακοίνωσε τη σύλληψη μιας Ρωσίδας υπηκόου ως ύποπτης για την τοποθέτηση της βόμβας. Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβόζαγιεφ, υποστήριξε ότι η συλληφθείσα ενεργούσε υπό τις εντολές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για μια σειρά από προηγούμενες δολοφονίες ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων και ατόμων που συνδέονται με την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Η έκρηξη συνοδεύτηκε από έναν δυνατό κρότο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που ισχυρίστηκαν ότι είδαν μια γυναίκα να στέκεται με ένα σακίδιο στην ίδια περιοχή. Το Myrotvorets, ένας ανεπίσημος ουκρανικός ιστότοπος που διατηρεί μια βάση δεδομένων με άτομα που περιγράφονται ως εγκληματίες πολέμου ή προδότες, ανέφερε ότι ο Σαγκέγιεφ είχε «εξοντωθεί».

Ο Ρόμπερτ Σαγκέγιεφ αντιμετώπιζε από τον Ιούλιο του 2022 επίσημες κατηγορίες για εσχάτη προδοσία από τις αρχές του Κιέβου. Μετά την αυτομόλησή του και την αναληψη καθηκόντων στον ρωσικό στρατό, είχε αναλάβει διοικητικές θέσεις στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας, ενώ το διάστημα 2017-2018 διετέλεσε κυβερνήτης του ρωσικού υποβρυχίου «Stary Oskol».

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για την επίθεση. Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι σε ξεχωριστό περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σεβαστούπολη εν μέσω επιχείρησης εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

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