Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο πρώτων βοηθειών εντός του αυτοκινήτου

Snapshot Από 1η Ιανουαρίου 2027, οι οδηγοί πρέπει να αναπροσαρμόσουν το φαρμακείο πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου σύμφωνα με νέους κανόνες.

Το φαρμακείο πρέπει να περιέχει υλικά με σήμανση CE, σε καλή κατάσταση και εντός πενταετούς ημερομηνίας λήξης.

Η ύπαρξη φαρμακείου είναι υποχρεωτική σε όλα τα οδικά οχήματα εκτός από τα δίκυκλα.

Το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμη θέση και να περιέχει μόνο φαρμακευτικό υλικό.

Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Αλλαγές έρχονται στους κανόνες που αφορούν το φαρμακείο που έχουμε στο αυτοκίνητό μας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αυτό που ίσχυε έως τώρα, από το 1978, ήταν ότι ένας οδηγός αυτοκινήτου θα έπρεπε να έχει στο κουτί πρώτων βοηθειών του οχήματός του βαμβάκι, γάζες, λευκοπλάστη, απλούς επιδέσμους και απολυμαντικά τύπου οινοπνεύματος.

Ωστόσο, 50 χρόνια μετά την πρώτη εκείνη απόφαση, οι οδηγοί καλούνται να αναπροσαρμόσουν το φαρμακείο τους, ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης στον δρόμο.

Έτσι, πλέον, πρέπει να έχουν τα παρακάτω:

Αναλυτικά για το αναθεωρημένο φαρμακείο αυτοκινήτου, μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην ΕΡΤ ο επικεφαλής εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ζεκή Μεμέτ Αλί, ο οποίος τόνισε ότι όλο το υγειονομικό περιέχόμενο έχει ημερομηνία λήξης στην πενταετία και θα πρέπει να ανανεώνεται.

Το πρόστιμο

Η απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή από το νέο έτος και όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE, καθώς εμπίπτουν στον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι οδηγοί θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις βάσει του ΚΟΚ, με την παράβαση να τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, η ύπαρξη φαρμακείου σε όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των δικύκλων, είναι υποχρεωτική.

Παράλληλα, το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμη θέση και να μην περιέχεται μέσα σε αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το φαρμακευτικό υλικό. Τέλος, το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να ανανεώνεται μετά τη λήξη του και να συμπληρώνεται μετά την κατανάλωσή του.

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