Το Google Maps με νέες λειτουργίες για τον προγραμματισμό φόρτισης των ηλεκτρικών

Του Γιάννη Σκουφή

Η Google προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση του Google Maps, εισάγοντας νέες δυνατότητες για οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις. Το σύστημα πλέον μπορεί να προγραμματίζει αυτόματα στάσεις φόρτισης, μειώνοντας το άγχος της αυτονομίας και την ανάγκη χρήσης πολλαπλών εφαρμογών.

Η νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη σε περισσότερα από 350 μοντέλα που υποστηρίζουν Android Auto, ωστόσο δεν καλύπτει ακόμη το σύνολο της αγοράς. Προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί, ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει το αυτοκίνητό του στην εφαρμογή, εισάγοντας στοιχεία όπως μάρκα και μοντέλο.

Με αυτά τα δεδομένα, το Google Maps μπορεί να υπολογίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατανάλωση ενέργειας για κάθε διαδρομή. Ο οδηγός βλέπει εκτίμηση της απαιτούμενης ενέργειας, ενώ μπορεί να προσθέσει και το τρέχον επίπεδο μπαταρίας ώστε να ενεργοποιηθούν ακόμα πιο προηγμένες λειτουργίες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται προτεινόμενες στάσεις φόρτισης, εκτιμώμενο ποσοστό μπαταρίας κατά την άφιξη, αλλά και αναθεωρημένος χρόνος διαδρομής με βάση τη διάρκεια φόρτισης.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού ποσοστού μπαταρίας στον προορισμό, κάτι που βοηθά στον καλύτερο προγραμματισμό, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένες υποδομές φόρτισης.

Η Google αναφέρει ότι οι υπολογισμοί βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και σε προηγμένα ενεργειακά μοντέλα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους όπως το βάρος του αυτοκινήτου, την ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας, την κίνηση, το υψόμετρο και τις καιρικές συνθήκες.

Η διάθεση της λειτουργίας ξεκινά από τις ΗΠΑ και υποστηρίζει προς το παρόν 16 μάρκες, μεταξύ των οποίων οι Audi, BMW, Hyundai, Kia και Volkswagen. Αναμένεται σταδιακή επέκταση, καθώς η ζήτηση για πιο «έξυπνες» λύσεις πλοήγησης στα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα συνεχίζει να αυξάνεται.

