Αραγτσί: Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο, θα υπάρξουν «πολύ περισσότερες εκπλήξεις» για τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επιστροφή σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδευτεί από «πολύ περισσότερες εκπλήξεις» για την Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν ήδη τις δυνατότητές τους, κάνοντας ειδική αναφορά στην – όπως είπε – κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού F-35.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας επιβεβαιώθηκαν ως οι πρώτες που κατέρριψαν το διαφημιζόμενο F-35», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει αποκτήσει νέα εμπειρία και επιχειρησιακή γνώση από τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Με τα διδάγματα και τη γνώση που αποκτήσαμε, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερες εκπλήξεις», τόνισε.

Αναφορά σε αμερικανική έκθεση για απώλειες αεροσκαφών

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έκθεση της Congressional Research Service στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και το αμερικανικό Κογκρέσο αναγνωρίζει σημαντικές απώλειες αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 42 αεροσκάφη σταθερής ή περιστροφικής πτέρυγας – συμπεριλαμβανομένων drones – καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.