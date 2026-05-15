56η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 30 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

Την 56η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνει στον Πειραιά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) .

  • Η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά στις 23 Μαΐου με συμμετοχή 30 επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας.
  • Προσφέρονται πάνω από 900 θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες και επίπεδα εξειδίκευσης.
  • Οι επισκέπτες μπορούν να συνομιλήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να καταθέσουν βιογραφικό και να πραγματοποιήσουν αρχικές συνεντεύξεις επιτόπου.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον πολυχώρο Castor Place και η είσοδος είναι δωρεάν με προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.
  • Η «Ημέρα Καριέρας» στοχεύει στη σύνδεση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στον Πειραιά την 56η «Ημέρα Καριέρας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στον πολυχώρο εκδηλώσεων Castor Place (Κάστορος 48 & Ασκληπιού 5, 18545, Πειραιάς).

Στην εκδήλωση συμμετέχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις προσφέροντας πάνω από 900 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που συνδέονται με έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται:

  • στον κλάδο της γαλάζιας οικονομίας
  • στη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές
  • στον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό
  • στις υποθαλάσσιες τεχνολογίες
  • στις υπηρεσίες
  • στον εξοπλισμό.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι:

  • ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί
  • χημικοί
  • ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί
  • εργατοτεχνίτες και ελαιοχρωματιστές
  • χειριστές μηχανημάτων και CNC
  • ηλεκτροσυγκολλητές
  • ελασματουργοί
  • αμμοβολιστές – βαφείς
  • σωληνουργοί
  • ναυπηγοξυλουργοί
  • τορναδόροι
  • μηχανοδηγοί
  • εργάτες παραγωγής και αποθηκάριοι
  • οδηγοί
  • μάγειρες
  • ναυαγοστώστες
  • πωλητές
  • λογιστές και υπάλληλοι γραφείου
  • εμπορικοί αντιπρόσωποι
  • υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού
  • υπεύθυνοι ηλεκτρονικού εμπορίου
  • στελέχη πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης δικτύων.

Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς διεθνώς, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές δυνατότητες και ενισχύοντας τη ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

  • να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων
  • να καταθέσουν το βιογραφικό τους
  • να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια σύγχρονη δράση για την άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

