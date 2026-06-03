Ακατάλληλο το νερό σε χωριό του Ρεθύμνου

Έντονη αναστάτωση έχει σημειωθεί στους κατοίκους στη Γωνιά Ρεθύμνου, αφού το νερό που φτάνει στις βρύσες τους παραμένει θολό και ακατάλληλο για πόση εδώ και πολλές ημέρες.

Newsbomb

Ακατάλληλο το νερό σε χωριό του Ρεθύμνου
ΕΛΛΑΔΑ
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Η ΔΕΥΑΡ από την πλευρά της έχει συστήσει στους πολίτες να μην το καταναλώνουν και προχώρησε σε τεχνική σύσκεψη προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα άμεσα.

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