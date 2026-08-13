Οι πληρωμές της εβδομάδας - Ποια επιδόματα καταβάλλονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι αύριο
Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 14 Αυγούστου
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- Έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους από τον eΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ και 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για εφάπαξ.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα δώσει 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επίσης 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους επιδομάτων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
- Έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σημειώνεται ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται καθ'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ωστόσο οι περισσότερες από αυτές θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο.
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