Μεξικό: Το πρώτο γκολ του Πινέδα με τη Μοντερέι ήταν μία «ζωγραφιά» – Βίντεο

Ο Ορμπελίν Πινέδα «άνοιξε» λογαριασμό με τη φανέλα της Μοντερέι, σκοράροντας για πρώτη φορά μετά τη μεταγραφή στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα από την ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση με αντίπαλο τη Νάσβιλ άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για τους «ραγιάδος», καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις 22 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα.

Τη λύση για τη Μοντερέι έδωσε στο δεύτερο ημίχρονο ο πρώην μέσος της ΑΕΚ, με πανέμορφο αριστερό πλασέ από δύσκολη γωνία. Στο 52ο λεπτό, ο Πινέδα έκανε το 1–1, σημειώνοντας παράλληλα το «παρθενικό» του γκολ με τη νέα του ομάδα.

Ο Μεξικανός άσος αντικαταστάθηκε στο 69’ από τον Ρομπέρτο ντι λα Ρόσα, με τη Μοντερέι να ολοκληρώνει την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Ο πρώην επιθετικός των Ολυμπιακού και Εργοτέλη, Ούγκο Κάιπερς, σκόραρε στο 90+2’ και διαμόρφωσε το τελικό 2–1, χαρίζοντας στην ομάδα του Αλμέιδα μία σημαντική νίκη εν όψει συνέχειας.

Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, η Μοντερέι παρέμεινε ζωντανή στη «μάχη» για την πρόκριση στα νοκ–άουτ του Leagues Cup, αφήνοντας πίσω την ήττα με 2–1 από την Ίντερ Μαϊάμι.