Μελέτη αποκαλύπτει γιατί κάποιοι ιδρώνουν υπερβολικά - Το κλειδί βρίσκεται στο νευρικό σύστημα
Επιστήμονες ανακάλυψαν πως η υπερβολική εφίδρωση μπορεί να έχει νευρολογική και γονιδιακή προέλευση, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο αποτελεσματικές θεραπείες
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Η υπερβολική εφίδρωση, γνωστή ιατρικά ως πρωτοπαθής υπεριδρωσία, ενδέχεται να οφείλεται στο νευρικό σύστημα και όχι αποκλειστικά στους ιδρωτοποιούς αδένες, όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances, εντοπίστηκε ένας γονιδιακός παράγοντας που πυροδοτεί ανώμαλη δραστηριότητα στα νεύρα που ρυθμίζουν την παραγωγή ιδρώτα.
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