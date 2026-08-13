Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Πού θα δείτε τον τελικό της Στεφανίδη – Όλες οι ελληνικές συμμετοχές

Η τέταρτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ (13/08) έχει έντονη ελληνική παρουσία. Μετά το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, η σκυτάλη περνά στις Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, που ετοιμάζονται για τον τελικό του επί κοντώ, αλλά και στον Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος ρίχνεται στη «μάχη» της δισκοβολίας. Παράλληλα, οι ελληνικές συμμετοχές συνεχίζονται από το μεσημέρι σε ύψος, 200 μέτρα και ακοντισμό, με το πρόγραμμα να υπόσχεται μία γεμάτη μέρα δράσης και το βλέμμα να είναι στραμμένο σε νέες διακρίσεις.

Όλη η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Οι ελληνικές συμμετοχές της Πέμπτης:

12:55 | Ύψος γυναικών, προκριματικός: Παναγιώτα Δόση.

13:05 | 200 μέτρα ανδρών, προκριματικός: Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος.

15:35 | Ακοντισμός ανδρών, προκριματικός α’ γκρουπ: Δημήτρης Τσίτσος.

21:50 | Επί κοντώ γυναικών, τελικός: Κατερίνα Στεφανίδη, Αριάδνη Αδαμοπούλου.

22:05 | 200 μέτρα ανδρών, ημιτελικοί: Γκαραγκάνης – Μυριανθόπουλος, εφόσον προκριθούν.

22:45 | Δισκοβολία ανδρών, τελικός: Δημήτρης Παυλίδης.