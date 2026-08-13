Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε

Η ιστορία της Τζουλιάνα Κέπκε θεωρείται μία από τις πιο απίστευτες περιπτώσεις επιβίωσης από αεροπορικό δυστύχημα. Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1971, η 17χρονη επέβαινε στην πτήση 508 της LANSA μαζί με τη μητέρα της, όταν το αεροπλάνο διαλύθηκε στον αέρα πάνω από τον Αμαζόνιο.

Παρά την πτώση από ύψος περίπου 3.000 μέτρων, η Τζουλιάνα επέζησε, όταν συνήλθε, βρισκόταν μόνη μέσα στη ζούγκλα, ανάμεσα στα συντρίμμια του αεροσκάφους.

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