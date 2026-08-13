Έβρος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 23χρονου Ρουμάνου - Η έκκληση της οικογένειας του

Έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι απευθύνει η σύντροφος ενός 23χρονου Ρουμάνου, ο οποίος εξαφανίστηκε την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 από την ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, από την ημέρα της εξαφάνισης του Niță Marius Alin, η οικογένεια του δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του κάτι το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς ο 23χρονος, ο οποίος είναι πατέρας ενός 2χρονου παιδιού, συνήθιζε να βρίσκεται σε καθημερινή και συνεχή επαφή μαζί τους.

Για το συμβάν έχουν ήδη ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές στη Ρουμανία, όπου και δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνιση τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το στίγμα της τηλεφωνικής του συσκευής, η τελευταία γνωστή τοποθεσία του εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή των Ασβεστάδων Διδυμοτείχου, κοντά στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

Η τελευταία ανανέωση της τοποθεσίας του κινητού του καταγράφηκε γύρω στις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής.

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση όποιος έχει δει κάτι σχετικό ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του στην περιοχή του Κεντρικού και Βόρειου Έβρου, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.