Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsroom

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

13/8/2026 7:00:00 πμ13/8/2026 3:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΜΑΡΑΘΩΝΟΚΑΜΠΟΥ - ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ - ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΑΒΕΡΩΦ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΝΙΚΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ341Κατασκευές
13/8/2026 8:00:00 πμ13/8/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΙΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ927Λειτουργία
13/8/2026 8:00:00 πμ13/8/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΝΟ 51 - 53 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1051Κατασκευές
13/8/2026 8:30:00 πμ13/8/2026 1:30:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΑΝΑΚΙΑ έως κάθετο: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Κατασκευές
13/8/2026 12:30:00 μμ13/8/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΕΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΡΣΙΝΗΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Λειτουργία
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