Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|13/8/2026 7:00:00 πμ
|13/8/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΜΑΡΑΘΩΝΟΚΑΜΠΟΥ - ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ - ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΑΒΕΡΩΦ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΝΙΚΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|341
|Κατασκευές
|13/8/2026 8:00:00 πμ
|13/8/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΙΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|927
|Λειτουργία
|13/8/2026 8:00:00 πμ
|13/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΝΟ 51 - 53 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1051
|Κατασκευές
|13/8/2026 8:30:00 πμ
|13/8/2026 1:30:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΑΝΑΚΙΑ έως κάθετο: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ
|Κατασκευές
|13/8/2026 12:30:00 μμ
|13/8/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΕΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΡΣΙΝΗΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
|Λειτουργία
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