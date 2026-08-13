Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Όπου φύγει φύγει για τη σύνταξη

Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χηρειάς

Η Καθημερινή: Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις

Τα Νέα: Χωρίς χρέη και φόρο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου

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