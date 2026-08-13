Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Όπου φύγει φύγει για τη σύνταξη
Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χηρειάς
Η Καθημερινή: Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις
Τα Νέα: Χωρίς χρέη και φόρο
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου
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