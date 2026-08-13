Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές

Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν κλειδώσει για τη νέα τηλεοπτική χρονιά και, όπως αποδεικνύεται, η ψυχαγωγία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο από το πρωί έως το βράδυ. Δυνατά πρόσωπα πέφτουν στην αρένα, αγαπημένες εκπομπές και φορμάτ επιστρέφουν, νέες ιδέες «γεννιούνται», με έναν και μόνο στόχο: να κερδίσουν το στοίχημα των εντυπώσεων και την τηλεθέαση.

Στην πρωινή ζώνη, το «Happy Day» με οικοδέσποινα τη Σταματίνα Τσιμτσιλή επιστρέφει για 14η χρονιά στον ALPHA. Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, παραμένουν στις θέσεις τους και θα σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Η Κατερίνα Καινούργιου θα κρατά ξανά συντροφιά με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA στις 10.00, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκονται ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα.

Στο μέτωπο του MEGA, έρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου που μετακινείται από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή αρένα. Η πρώτη επίσημη του μαγκαζίνο αναμένεται στις 21 Σεπτεμβρίου, με τη συνταγή να παραμένει ίδια: δόσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγία πάντα στο επίκεντρο με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και αποκλειστικά ρεπορτάζ.

Η ΕΡΤ1 δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις ψυχαγωγικές εκπομπές και ανανεώνει το ραντεβού της με σταθερά πρόσωπα και ένα δίδυμο έκπληξη. Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στην ΕΡΤ1, το «Νωρίς-Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, συνεχίζει να βάζει τους τηλεθεατές σε ρυθμούς χαράς, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που κάνουν την κάθε μέρα να ξεκινά όμορφα. Τη σκυτάλη θα παίρνει και πάλι το «Πρωίαν σε είδον», που θα κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές, με συζητήσεις, ιστορίες και πρόσωπα που δίνουν διαφορετική νότα στην καθημερινότητα.

Τα μεσημέρια, δύο ψυχαγωγικά μαγκαζίνο θα μοιράσουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης. Το ραντεβού με το «Στούντιο 4» ανανεώνεται στην ΕΡΤ1, με μια νέα ομάδα να αναλαμβάνει την αγαπημένη εκπομπή και να υποδέχεται καθημερινά τους τηλεθεατές με ουσιαστικές συζητήσεις, ενδιαφέροντες καλεσμένους και ιστορίες που αγγίζουν την καθημερινότητα και τον πολιτισμό. Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος θα πάρουν το τιμόνι της παρουσίασης στα έμπειρα χέρια τους. Στον ΣΚΑΪ, αντίστοιχα, θα «χτυπά η καρδιά» του «Studio 3» με τους Θανάση Αναγνωστόπουλο και Νάνσυ Ζαμπέτογλου. Το δίδυμο, μετά την μεταγραφή του στον σταθμό, βάζει πλώρη για νέες συνεντεύξεις και παρεϊστικες συζητήσεις.

Ψυχαγωγία, αλλά σε μικρές δόσεις, θα συναντάμε και στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Στη μεσημεριανή αρένα του ALPHA συνεχίζεται το «Καλύτερα δε γίνεται!» με τη Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρια, που ξέρει να συνδυάζει ποιότητα και ψυχαγωγία, αυθεντικότητα και τόλμη, πάντα με τη σωστή δόση ενημέρωσης και τον πιο ιδιαίτερο σχολιασμό της επικαιρότητας, θα παραμείνει σταθερή στο ραντεβού της. Στην ΕΡΤ1, η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης θα λένε ξανά την πιο ζεστή «Καλημέρα». Οι δύο παρουσιαστές και η ομάδα της εκπομπής, υπόσχονται ενημέρωση και ψυχαγωγία σε σωστές δόσεις, σ’ ένα μοναδικό infotainment μαγκαζίνο. Στο OPEN, η Ιωάννα Μαλέσκου αναμένεται να ενώσει τις δυνάμεις της με την Κατερίνα Ζαρίφη στην πρωινή ζώνη. Στον ΑΝΤ1 έγινε η ανατροπή και προσγειώνεται μία ισχυρή προσωπικότητα της ψυχαγωγίας, η Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια παίρνει θέση και ετοιμάζεται να εξερευνήσει μία νέα ζώνη για εκείνη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα βρεθεί στη μεσημεριανή αρένα για να ξαναμοιράσει την τράπουλα της τηλεθέασης.

Στον αστερισμό των τηλεπαιχνιδιών

Για μία ακόμα χρονιά, τα τηλεπαιχνίδια θα είναι πρωταγωνιστές στο πρόγραμμα των σταθμών σηκώνοντας ψηλά τη σημαία της ψυχαγωγίας. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, τo δημοφιλέστερο παιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», θα κρατήσει ξανά συντροφιά στους τηλεθεατές. Νέοι παίκτες με νέες ιστορίες και όνειρα παίρνουν θέση στην πιο αγαπημένη καρέκλα, ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά…

Ο μεγάλος νικητής της σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γιώργος Θαναηλάκης, ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό του «Deal» στον ALPHA. Ο παρουσιαστής καθημερινά υποδέχεται παίκτες και κοινό σ’ ένα πλατό γεμάτο ενέργεια και χρήματα! Νέοι παίκτες, νέες προκλήσεις, περισσότερη αγωνία, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις είναι τα συστατικά που κάνουν το Deal άχαστο παιχνίδι! Οι 22 παίκτες που έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν 70.000€ κάνοντας το καλύτερο Deal με τον τραπεζίτη!

Το πράσινο φως έχει πάρει και η Μαρία Μπεκατώρου με το «Chase» του MEGA. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, πάντα άμεση και με αφοπλιστική άνεση στον φακό, μετατρέπει κάθε επεισόδιο σε μία εμπειρία γεμάτη ρυθμό, διασκέδαση και πολλές ανατροπές. Ο «Τροχός της Τύχης», το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, επιστρέφει για 13η χρονιά στο STAR και μοιράζει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες! Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, το πράσινο φως έχει πάρει και το «1% club». Το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο επιστρέφει στο STAR και υπόσχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows. Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο φορμάτ, δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σου! Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ, αναλαμβάνει την παρουσίαση του πιο έξυπνου game show της νέας σεζόν.

Στον ΣΚΑΪ έχουν ήδη ανακοινώσει το «The Quiz with Balls!», με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο τιμόνι της παρουσίασης. Σε κάθε επεισόδιο, δύο ομάδες που αποτελούνται από πέντε μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζονται πολύ καλά και έχουν χημεία μεταξύ τους, στέκονται στην πλατφόρμα πάνω από μια πισίνα και καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Κάθε σωστή απάντηση οδηγεί την ομάδα και έναν παίκτη πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ. Κάθε λάθος απάντηση όμως, τον ρίχνει στην πισίνα και... SPLASH!

Στο OPEN, στο τηλεπαιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος», έρχεται ο Τάσος Δούσης. Ο δημοσιογράφος, εκτός από τις επιτυχημένες «Εικόνες», αναλαμβάνει και την παρουσίαση του πρότζεκτ που πέρυσι παρουσίαζε η Μαρία Μπακοδήμου.

Τι θα βλέπουμε στη βραδινή ζώνη

Στο STAR, τα φώτα πέφτουν πάνω στο «GNTM». Ο διαγωνισμός, που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, ανοίγει έναν νέο κύκλο, αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν, όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα. Στον νέο κύκλο, μια δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τη νέα γενιά models. Στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξαναχτυπά ως παρουσιάστρια και κριτής, όπως και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ως creative director. Άγγελος Μπράτης και Λάκης Γαβαλάς αναμένεται να δώσουν άλλο αέρα στο πρότζεκτ.

Στον ΑΝΤ1, μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Your Face Sounds Familiar», ρίχνουν στο τραπέζι σκέψεις και ιδέες για σόου μιας και τα νούμερα τηλεθέασης απέδειξαν ότι το κοινό έχει ανάγκη από εντυπωσιακά φορμάτ. Το «Dancing with the stars» ακούγεται έντονα, με το εν λόγω πρότζεκτ να έχει γράψει ιστορία στο παρελθόν στη συχνότητα του ΑΝΤ1. Στο νέο πρόγραμμα θα συνεχίσει και το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, αλλά και τα «The roadshow» και «The 2night show».

Το «Voice» του ΣΚΑΪ έχει αποδείξει την αξία του και, τη νέα σεζόν, θα επιστρέψει με εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες προσθήκες. Ο Γιώργος Λιανός γυρίζει «στον τόπο του εγκλήματος» ενώ Μουζουράκης, Παπαρίζου, Μαζωνάκης και Μάστορας… δεν σηκώνονται από τις καρέκλες τους. Στον τομέα των σόου, στο Φάληρο, θα δούμε και το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη αλλά και τη late night εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Αντίστοιχα, στο μετερίζι του OPEN, αναμένεται το late night show του Λάμπρου Κωνσταντάρα που θα βάλει το λιθαράκι του στη λίστα της ψυχαγωγίας.

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