Κολομβία: Στους 265 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Σχεδόν 3.500 τραυματίες

Ο νεότερος προσωρινός απολογισμός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας ανεβάζει τους νεκρούς στους 265 και τους τραυματίες σχεδόν στους 3.500, ενώ 496 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κολομβία: Στους 265 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Σχεδόν 3.500 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στη δυτική Κολομβία έχει προκαλέσει 265 νεκρούς και σχεδόν 3.500 τραυματίες, ενώ 496 άτομα αγνοούνται.
  • Περίπου 11.000 κτήρια έχουν υποστεί μερική ή ολική καταστροφή, με σοβαρές ζημιές στην Κάλι, Περέιρα και άλλες περιοχές.
  • Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες, ενώ η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη με πάνω από 100 μετασεισμούς.
  • Η επαρχία Τσοκό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ηλεκτροδότηση, ύδρευση και επικοινωνίες, με δυσκολίες στην παροχή βοήθειας.
  • Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές και ανακοίνωσε οικονομική στήριξη για τους πληγέντες.
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Όλο και μεγαλύτερος γίνεται ο απολογισμός των θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Κολομβία. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 265, ενώ οι τραυματίες είναι πλέον σχεδόν 3.500.

Την ίδια ώρα, 496 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και περίπου 11.000 κτήρια έχουν υποστεί μερική ή ολική καταστροφή. Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στην Κάλι, στην Περέιρα και σε άλλες περιοχές της δυτικής Κολομβίας.

Παράλληλα ο Κολομβιανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου.

«Αποφάσισα να καταφύγω στην κήρυξη (κατάστασης) οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μηχανισμό που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση όπως πρέπει», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο νέος αρχηγός του κράτους, κάνοντας λόγο για «σαφές μήνυμα δέσμευσης και ανοικοδόμησης στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή».

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες

Οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Συνεργεία διάσωσης, εθελοντές και κάτοικοι απομακρύνουν μπάζα από κτήρια που κατέρρευσαν, ενώ σε αρκετά σημεία ζητείται από τον κόσμο να παραμένει σιωπηλός, ώστε να ακούγονται τυχόν φωνές εγκλωβισμένων.

Οι αρχές, πάντως, προειδοποιούν ότι η πλήρης εικόνα θα αργήσει να αποτυπωθεί, καθώς σε αρκετές περιοχές οι επικοινωνίες παραμένουν προβληματικές.

Πάνω από 100 μετασεισμοί

Η ανησυχία παραμένει έντονη και λόγω της μετασεισμικής δραστηριότητας. Περισσότεροι από 100 μετασεισμοί είχαν καταγραφεί μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να αποφεύγουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει τις τελευταίες νύχτες σε πάρκα, ανοιχτούς χώρους ή προσωρινές δομές φιλοξενίας, περιμένοντας να ελεγχθούν τα σπίτια τους.

Στην Περέιρα και στην Κάλι, αρκετά κτήρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και σε νοσοκομεία και άλλες βασικές υποδομές.

Μεγάλες δυσκολίες στην Τσοκό

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην επαρχία Τσοκό, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στην ύδρευση και στις τηλεπικοινωνίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

Τοπικοί παράγοντες αναφέρουν ότι υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν ακόμη λάβει επαρκή βοήθεια, γεγονός που δυσκολεύει τόσο τις έρευνες όσο και την καταγραφή των ζημιών.

Παράλληλα, τρία αεροδρόμια παρέμεναν κλειστά, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Ο νέος πρόεδρος στις πληγείσες περιοχές

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα λίγες ημέρες πριν από τον σεισμό, επισκέφθηκε τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο και ανακοίνωσε οικονομική στήριξη για όσους έχασαν τα σπίτια τους.

Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και των θυμάτων, με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός.

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