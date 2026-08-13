«Συμμαχία» Κολομβίας – ΗΠΑ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

Γιάννης Φιλιππάκος

«Συμμαχία» Κολομβίας – ΗΠΑ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κολομβία ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.
  • Η έγκριση επιτρέπει στις ΗΠΑ να κλιμακώσουν την εκστρατεία τους κατά των ναρκοδιακινητών στη Λατινική Αμερική.
  • Από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά, με τουλάχιστον 215 νεκρούς.
  • Υπάρχουν αμφιβολίες για τη νομιμότητα αυτών των επιθέσεων και κατηγορίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  • Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας δεσμεύεται να εξαλείψει τις εγκληματικές οργανώσεις που ωφελούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών, εν μέσω αύξησης της βίας στη χώρα.
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Η Κολομβία ενέκρινε τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Το πράσινο φως από τη Μπογκοτά επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να κλιμακώσει την εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για την καταπολέμηση των διακινητών ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Η Μπογκοτά «ζήτησε από το Πεντάγωνο να συμμετάσχει στον αγώνα της Κολομβίας εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας, εγκρίνοντας κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Χέγκσεθ από τον Παναμά.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 215 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Η νομιμότητα αυτών των ενεργειών αμφισβητείται από ειδικούς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καλέσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν το ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υποσχεθεί να εξαλείψει τις εγκληματικές οργανώσεις που επωφελούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών, σε μια περίοδο που η χώρα της Νότιας Αμερικής βιώνει το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων δέκα ετών.

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