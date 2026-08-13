Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street – Η πορεία του πληθωρισμού έκρινε τη συνεδρίαση
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη (12/8) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ο οποίος κατέγραψε τον Ιούλιο μικρή επιβράδυνση.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 21,58 μονάδων (-0,04%), στις 53.770,27 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 143,04 μονάδων (+0,54%), στις 26.588,48 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 20,30 μονάδων (+0,26%), στις 7.748,50 μονάδες.
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