«Σπάει» τη σιωπή της η κόρη του Μάικλ Τζάκσον: Τα παιδικά χρόνια και η σχέση με τον πατέρα της

Snapshot Η Πάρις Τζάκσον μεγάλωσε με αυστηρούς κανόνες, μαθαίνοντας και δουλεύοντας πριν τη διασκέδαση, και δεν μεγάλωσε μόνιμα στο Neverland Ranch.

Ο Μάικλ Τζάκσον είχε δημιουργήσει το Neverland για παιδιά με οικονομικές δυσκολίες ή σοβαρές ασθένειες, όχι για τα δικά του παιδιά.

Η Πάρις περιέγραψε τον πατέρα της ως αστείος και τον καλύτερό της φίλο, ενώ η απώλειά του ήταν μια δύσκολη περίοδος που την οδήγησε σε κοινωνική μάθηση.

Η Πάρις ξεπέρασε την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά από το 2020, αναγνωρίζοντας ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν από την παιδική ηλικία λόγω εσωτερικών δυσκολιών.

Μετά τον χωρισμό της το 2025, έκανε αποτοξίνωση και αναθεώρησε τις προτεραιότητές της, χαρακτηρίζοντας τον τελευταίο χρόνο ως τον καλύτερο της ζωής της. Snapshot powered by AI

Η Πάρις Τζάκσον μίλησε ανοιχτά για τα παιδικά της χρόνια δίπλα στον αείμνηστο πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον, στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy».

«Ξυπνούσα και πήγαινα στο δωμάτιο που λειτουργούσε ως τάξη μας και κάναμε μάθημα», είπε η 28χρονη, περιγράφοντας την καθημερινή της ρουτίνα.

Η Πάρις ξεκαθάρισε ότι δεν μεγάλωσε μόνιμα στο περίφημο Neverland Ranch, αν και πέρασε εκεί «τα πρώτα χρόνια» της ζωής της.

Η Πάρις Τζάκσον / AP

Όπως εξήγησε, ο πατέρας της είχε καταστήσει απολύτως σαφές ότι τα παιχνίδια και οι εγκαταστάσεις του Neverland δεν προορίζονταν για εκείνη και τα αδέλφια της.

«Μας είχε ξεκαθαριστεί πολύ έντονα ότι όλα αυτά δεν ήταν για εμάς, δεν μας ανήκαν», ανέφερε. «Ήταν για παιδιά που προέρχονταν από οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες και για παιδιά με ανίατες ασθένειες που δεν μπορούσαν να πάνε, για παράδειγμα, στη Disneyland».

Η ίδια σημείωσε ότι ένας βασικός κανόνας παρέμεινε σταθερός σε όλη την παιδική της ηλικία: εκείνη και τα αδέλφια της, Prince και Bigi, έπρεπε πρώτα να ολοκληρώνουν τις δουλειές και τα μαθήματά τους και μόνο τότε μπορούσαν να διασκεδάσουν το Σαββατοκύριακο.

Η Πάρις θυμήθηκε ότι η ίδια δομή ακολουθούνταν ακόμη και όταν η οικογένεια μετακινούνταν συνεχώς από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και δεν έμενε στο ίδιο μέρος για περισσότερο από έναν χρόνο. Τα Σαββατοκύριακα, εφόσον είχαν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, μπορούσαν να επισκεφθούν μέρη όπως το Chuck E. Cheese ή το Circus Circus.

Αυστηροί ήταν οι κανόνες και σε ό,τι αφορούσε την τηλεόραση.

«Δεν μας επιτρεπόταν να βλέπουμε τηλεόραση ή ταινίες, εκτός αν τις μελετούσαμε για τον κινηματογράφο, με κλειστό ή ανοιχτό τον ήχο, ή τα Σαββατοκύριακα, εφόσον είχαμε κάνει όλα όσα έπρεπε», αποκάλυψε.

Όσο για τις μάσκες προσώπου που φορούσαν στις δημόσιες εμφανίσεις τους προκειμένου να παραμένουν αγνώριστοι, η Πάρις Τζάκσον επέμεινε ότι τότε αυτό «έβγαζε νόημα».

«Μας έλεγαν: “Αν το κάνετε αυτό τώρα, μετά μπορείτε να πάτε στο Chuck E. Cheese και να είστε φυσιολογικά παιδιά, γιατί κανείς δεν θα ξέρει ποιοι είστε”», εξήγησε.

Όταν κλήθηκε να περιγράψει τον πατέρα της, ο οποίος πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, η Πάρις τον χαρακτήρισε «έναν πραγματικά αστείο άνθρωπο που ήταν ο καλύτερός μου φίλος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στον εαυτό της ως τη «μικρή πριγκίπισσα» του βασιλιά της ποπ.

Μιλώντας για το πένθος μετά τον θάνατό του, παραδέχτηκε ότι η απώλεια ήταν «σκληρή», ενώ χαρακτήρισε εκείνη τη μεταβατική περίοδο της ζωής της ως ένα «ταχύρρυθμο μάθημα κοινωνικών δεξιοτήτων».

Η Πάρις Τζάκσον / AP

Η Πάρις μίλησε επίσης στην παρουσιάστρια Alex Cooper για την ανάρρωσή της από την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, σημειώνοντας ότι σήμερα η πιο έντονη «σχέση εξάρτησής» της είναι με το τσιγάρο. Όπως εξήγησε, ανέκαθεν είχε την τάση να αναζητά έξω από τον εαυτό της τρόπους για να αλλάζει ή να διαχειρίζεται όσα αισθανόταν και σκεφτόταν.

Η ηθοποιός και μοντέλο είναι νηφάλια από «την πρώτη εβδομάδα του 2020», αφού, όπως είπε, είχε φτάσει στο «σημείο κατάρρευσης, στον απόλυτο πάτο».

Αποκάλυψε ακόμη ότι άρχισε να «αναζητά πράγματα έξω από τον εαυτό της» ήδη από την ηλικία των 7 ή 8 ετών, ενώ τα προβλήματα με τις ουσίες ξεκίνησαν στο γυμνάσιο, όταν προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι ένιωθε «ανήσυχη, ευερέθιστη, ανικανοποίητη και όχι ιδιαίτερα άνετα μέσα στο ίδιο της το σώμα».

Τα τελευταία χρόνια η Πάρις έχει μιλήσει ανοιχτά για τη νηφαλιότητά της. Το 2025, μάλιστα, είχε δείξει τη διάτρηση στο ρινικό της διάφραγμα, την οποία απέδωσε σε χρόνια χρήση ναρκωτικών.

Την ίδια χρονιά, έληξε και ο αρραβώνας της με τον Justin Long. Όπως είπε στην Cooper, μετά τον χωρισμό μπήκε σε μια «άβολη, πλήρη αποτοξίνωση» και έκανε ένα είδος «reset», αποφεύγοντας το φλερτ, την παρατεταμένη οπτική επαφή και τις μακρές αγκαλιές.

Σήμερα, όπως τόνισε, έχει πλέον «βάλει τις προτεραιότητές της σε τάξη» και χαρακτήρισε τον τελευταίο χρόνο ως τον «καλύτερο» της ζωής της.

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