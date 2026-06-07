Όταν ο Μάικλ Τζόρνταν «έφαγε» τάπα από τον Φιλίππου στο γήπεδο του Σπόρτινγκ - Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Στις 21 Οκτωβρίου 1983 πραγματοποιήθηκε αγώνας μπάσκετ στο κλειστό γήπεδο του Σπόρτινγκ στα Πατήσια μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος και της ομάδας κολεγίου North Carolina με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Μάικλ Τζόρνταν, τότε νεαρός αθλητής, αντιμετώπισε την ελληνική ομάδα μπροστά σε 2.000 θεατές και κέρδισε με σκορ 79

71.

Σημαντικό στιγμιότυπο του αγώνα ήταν η τάπα του Νίκου Φιλίππου στον Τζόρνταν, ο οποίος απάντησε με θεαματικό κάρφωμα.

Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε την πρώτη εμπειρία των Ελλήνων φιλάθλων με έναν αθλητή που αργότερα έγινε θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ.

Το βίντεο της συνάντησης και του αγώνα δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον Σπόρτινγκ, αναδεικνύοντας τη σημασία αυτής της ιστορικής στιγμής. Snapshot powered by AI

Ένα ιστορικό βίντεο από την εποχή που το μπάσκετ δεν είχε γίνει ακόμα το εθνικό μας άθλημα έρχεται στο φως στης δημοσιότητας προκαλώντας ρίγη συγκίνησης. Στο ντοκουμέντο καταγράφεται μία από τις πρώτες εμφανίσεις του θρύλου του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους. Συγκεκριμένα στο στο κλειστό γήπεδο του Σπόρτινγκ στα Πατήσια.

Το βίντεο από το αρχείο του Νίκου Γκάλη δημοσίευσε ο Σπόρτινγκ στα social media της ομάδας.

Πριν 43 χρόνια, στις 21 Οκτωβρίου του 1983, 2.000 φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στο κλειστό για να δουν από κοντά τον νεαρό Αμερικανό που λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν θρύλος. Ο Μάικλ Τζόρνταν, μέλος της μπασκετικής ομάδας του κολεγίου North Carolina, αντιμετώπισε την Εθνική Ελλάδος σε έναν αγώνα που έμεινε στην ιστορία.

Το τελικό σκορ 79-71 με νικητή το αμερικανικό κολλέγιο, όμως το πραγματικό ενδιαφέρον κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ένα από τα πιο αξέχαστα στιγμιότυπα ήταν η τάπα που ο Νίκος Φίλιππού «φιλοδώρησε» τον Τζόρνταν. Ο Αμερικανός απάντησε αμέσως με ένα θεαματικό κάρφωμα.

Αυτή η αναμέτρηση δεν ήταν απλώς ένας φιλικός αγώνας. Ήταν η πρώτη φορά που Έλληνες φίλαθλοι βίωσαν από κοντά την παρουσία ενός αθλητή που θα γινόταν θρύλος.

https://www.instagram.com/reel/DZR6ytoNP30/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δείτε την ανάρτηση του Σπόρτινγκ:

«Όταν ο ΜΑΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ ήρθε στα Πατήσια.

Ήταν 21 Οκτωβρίου του 1983, όταν η Εθνική υποδέχθηκε το Νορθ Καρολάινα στο κλειστό του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ.

43 χρόνια πριν, ο Θεός του Μπάσκετμπολ, ο κατά πολλούς κορυφαίος στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, έφυγε νικητής (79-71) από την Ηλία Ζερβού.

Ο Νίκος Φιλίππου τον είχε φιλοδωρήσει με μια εντυπωσιακή τάπα, αμέσως μετά όμως ο MJ έφυγε στον αιφνιδιασμό και χάρισε ένα εκπληκτικό κάρφωμα στο κοινό που γέμισε το κλειστό.

Πού να 'ξεραν οι 2000 θεατές ποιον παρακολουθούσαν...

Aπό τους θρύλους που πέρασαν από το σπίτι μας, ο Τζόρνταν ήταν ο κορυφαίος όλων.

Η λίστα είναι τεράστια και θα φροντίσουμε να την κρατήσουμε "ζωντανή" στο πέρασμα των χρόνων».