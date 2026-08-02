Μαρινάκης για δημοσίευμα «Εστίας»: «Οι ψευδείς ειδήσεις και η τοξικότητα απειλούν τη δημοκρατία»

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταγγέλλει ψευδές δημοσίευμα της «Εστίας» με φωτογραφία δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη.

Το δημοσίευμα αφορά ψευδώς τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Η διάδοση ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίηση προσώπων απειλούν τη δημοκρατία και απαιτούν συλλογική αντίδραση από την κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα.

Η καταπολέμηση της τοξικότητας και των ψευδών ειδήσεων θεωρείται ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας και όχι μόνο κυβερνητικό έργο. Snapshot powered by AI

Με αφορμή το δημοσίευμα της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας «Εστία» που αφορούσε τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προχώρησε σε μια εκτενή ανάρτηση, καταγγέλλοντας τη διακίνηση ψευδών ειδήσεων και τη χρήση εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι «ψευδές από την αρχή μέχρι το τέλος», ενώ κάνει λόγο για μια ευρύτερη προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης μέσω fake news, στοχοποίησης προσώπων και αλλοίωσης πληροφοριών.

Όπως αναφέρει, η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων δεν αποτελεί μόνο υπόθεση της κυβέρνησης ή των πολιτικών κομμάτων, αλλά ζήτημα που αφορά συνολικά τη δημοκρατία και την κοινωνία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο "χτύπημα". Σε σημερινό πρωτοσέλιδο είδαμε ένα ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος, δημοσίευμα που αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος υποτίθεται πως "δείπνησε" στο σπίτι "επιχειρηματία" μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, το οποίο συνοδευόταν μάλιστα και από "φωτογραφία", ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε.

Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους "εμπόρους ξυλολίων" στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που "έκλαψαν" ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο. Ο δε σκοπός τους, η παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο.

Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, στην αλλοίωση απαντήσεων και τη στοχοποίηση προσώπων δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος. Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας, απέναντι σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν έννοιες ιερές, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς.

Η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα».

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