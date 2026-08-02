Κεφαλονιά: Νέα αναζωπύρωση στον Κατελειό -Ενισχύσεις από ηπειρωτική Ελλάδα, μία σύλληψη για εμπρησμό

Snapshot Στην Κεφαλονιά συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις της πυρκαγιάς, κυρίως στον Κατελειό, λόγω ισχυρών ανέμων.

Η φωτιά έχει οριοθετηθεί αλλά παραμένουν ενεργά μέτωπα στις περιοχές Κατελειό, Μαυράτα και Θηράμωνα.

Εφαρμόστηκαν προληπτικές εκκενώσεις σε πολλές περιοχές και απομακρύνθηκαν εγκαίρως κάτοικοι και τουρίστες.

Ενισχύσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα, περιλαμβανομένων πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού, έφτασαν στην Κεφαλονιά για την κατάσβεση.

Συνελήφθη ένας ημεδαπός υπόπτως για εμπρησμό, και η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Μαίνεται η μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά, καθώς την τελευταία ώρα καταγράφονται συνεχείς αναζωπυρώσεις, λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Πριν από λίγο αναζωπυρώθηκε το μέτωπο στον Κατελειό, αλλά και στον Ελειό.

Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, κυρίως πάνω από τον Κατελειό, καθώς και στην περιοχή των Μαυράτων και του Θηράμωνα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή τους.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, περνώντας από τις περιοχές Πάστρα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Μαυράτα, Θηράμωνα και Κατελειό, με το πύρινο μέτωπο να φτάνει σε ορισμένα σημεία μέχρι τις αυλές κατοικιών και τον κεντρικό δρόμο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, με προληπτικές εκκενώσεις στις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειό, Μαυράτα, Χιονάτα και Θηράμωνας, ενώ κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν εγκαίρως, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα, ενώ σημαντικές ενισχύσεις έφτασαν από την ηπειρωτική Ελλάδα. Στο λιμάνι του Πόρου κατέπλευσαν με το πρώτο πρωινό πλοίο πέντε πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες από τον Πύργο, οι οποίοι εντάχθηκαν άμεσα στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης και να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σύλληψη υπόπτου

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σοβαρή είναι η εξέλιξη που αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρη Κουρή, έχει συλληφθεί ένας ημεδαπός ως ύποπτος για εμπρησμό. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

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