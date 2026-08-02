Γεραπετρίτης-Διαμαντοπούλου διαψεύδουν δημοσίευμα της «Εστίας»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα της «Εστίας» περί ιδιωτικού δείπνου με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Γεραπετρίτης-Διαμαντοπούλου διαψεύδουν δημοσίευμα της «Εστίας»
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  • Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα της «Εστίας» περί ιδιωτικού δείπνου με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
  • Αρνείται οποιαδήποτε ιδιωτική συνάντηση με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και δηλώνει ότι το δημοσίευμα και οι πληροφορίες είναι ψευδείς.
  • Καταγγέλλει την εφημερίδα για παράβαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς δεν επικοινώνησε μαζί του πριν τη δημοσίευση.
  • Αναφέρει ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι μέρος σειράς αβάσιμων και απαξιωτικών δημοσιευμάτων που στοχοποιούν προσωπικά τον ίδιο.
  • Ζητεί άμεση και πλήρη ανασκευή του δημοσιεύματος, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές διαταράσσουν το πολιτικό κλίμα.
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Με κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδει δημοσίευμα της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας «Εστία» ο Γιώργος Γεραπετρίτης κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με υποτιθέμενο ιδιωτικό δείπνο με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, το δημοσίευμα συνοδεύεται από μονταρισμένη εικόνα, την οποία χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι τόσο η φωτογραφία όσο και οι πληροφορίες περί δήθεν συζήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων είναι απολύτως αναληθείς.

Όπως αναφέρει, ουδέποτε πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο δείπνο, ενώ σημειώνει πως δεν έχει συναντήσει ιδιωτικά τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι θα υπάρξει αντίστοιχη διάψευση και από την πλευρά τους.

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Ο ίδιος επισημαίνει ακόμη ότι η εφημερίδα δεν επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να ζητήσει τη θέση του πριν από τη δημοσίευση, κάνοντας λόγο για πρακτική που, όπως υποστηρίζει, αντίκειται στις βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα εντάσσεται σε μια σειρά προηγούμενων πρωτοσέλιδων της ίδιας εφημερίδας, τα οποία –όπως αναφέρει– περιέχουν αβάσιμους ισχυρισμούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του.

Κλείνοντας, κάνει λόγο για προσωπική στοχοποίησή του και εκφράζει την άποψη ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα διαταράσσουν το πολιτικό κλίμα. Παράλληλα, ζητεί από την εφημερίδα να προχωρήσει άμεσα σε πλήρη ανασκευή του δημοσιεύματος.

Η δήλωσή του

«Στο φύλλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η εφημερίδα «Εστία» αναφέρεται σε δήθεν δείπνο, το οποίο είχα στην οικία «επιχειρηματία» με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Συνοδεύεται δε, από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης.

Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας. Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά.

Επιπλέον, η εφημερίδα ουδέποτε ζήτησε την άποψή μου για το θέμα και ενήργησε σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δημοσίευμα δε αυτό έρχεται σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων της συγκεκριμένης εφημερίδας που στρέφονται προσωπικά και ονομαστικά εναντίον μου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μυθεύματα.

Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί.

Κατ’ ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα».

Διάψευση κι από Διαμαντοπούλου

Με τη σειρά της και η Άννα Διαμαντοπούλου διέψευσε το δημοσίευμα κι έκανε σχετική ανάρτηση στο facebook.

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