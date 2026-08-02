Εορτολόγιο 2 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά την Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν, επίσης: ο Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στα Δαρδανέλια, η Οσία Φωτεινή η Θαυματουργός η Κυπρία (Αγία Φωτού), ο Άγιος Ιουστινιανός Β’ ο Βασιλιάς και ο Άγιος Βασίλειος ο δια Χριστόν Σαλός και Θαυματουργός εκ Μόσχας

Newsroom

Εορτολόγιο 2 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

  • Ιουστινιανός

Ποιος ήταν ο Ιουστινιανός ο Β’

Ο Ιουστινιανός Β΄ ή Ιουστινιανός ο Ρινότμητος (668/669 – 4 Νοεμβρίου 711 ήταν ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπό τη Δυναστεία του Ηρακλείου (685 – 695) και για δεύτερη φορά (705 – 711).

Προσπάθησε να επαναφέρει τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στις παλιές της δόξες, αλλά προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, καθώς δεν είχε τη λεπτότητα που έδειξε ο πατέρας του Κωνσταντίνος Δ΄.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει εξέγερση και να ανατραπεί. Οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι τον βοήθησαν να επανέλθει στον θρόνο. Ανετράπη και πάλι το 711 μΧ. Ο στρατός την είχε εγκαταλείψει πριν τη δολοφονία του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτες φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Κεφαλονιά: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα Μέγαρα το μέτωπο

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «παγώνει» τις επιθέσεις στο Ιράν - Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το εαν θα υπάρξει συμφωνία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Αυγούστου

05:22ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 112 πτώματα βρέθηκαν κάτω από συντρίμμια

04:52NEWSBOMB

ΗΠΑ: Προτρέπουν τους υπηκόους τους να «φύγουν» από τη Μέση Ανατολή

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Μπλακ άουτ σε πέντε από τις 15 επαρχίες της χώρας

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: 112 και στο Κάτω Κατελειό - Εκκενώνονται ξενοδοχεία - Βιντεο

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Εκκενώνεται και το Κατελειό μετά από Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: 14 τραυματίες στην έκρηξη φορτηγού παγιδευμένου με εκρηκτικά

01:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Νέο 112 - Εντολή εκκένωσης για Κρεμμύδι και Μαρκόπουλο προς Αργοστόλι

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επτά νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική ενέργεια» των ΗΠΑ

00:35ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κεφαλονιά: Μήνυμα από το 112 για πυρκαγιά στην Πάστρα

00:28NEWSBOMB

Περού: Δεκατρείς νεκροί από συντριβή τουριστικού αεροσκάφους

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες που προβληματίζουν στο Ρέθυμνο: Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα ιστορικά μνημεία της πόλης

23:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 72χρονου - Βρέθηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου

23:46LIFESTYLE

Η λαμπερή εμφάνιση της Μαρίνας Σταυράκη με τον σύντροφό της, Bulent Ozkan στη Μύκονο - Βίντεο

23:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Επεισοδιακή καταδίωξη με 3 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Εμβόλισαν περιπολικό και αντιστάθηκαν στη σύλληψη

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι τους -Καιγόταν η αυλή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτες φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Κεφαλονιά: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα Μέγαρα το μέτωπο

17:47LIFESTYLE

«Η απόλυτη ξεφτίλα»: Ξεσπά ο Φοίβος Παπαδάκης για το νέο δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα»

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: 112 και στο Κάτω Κατελειό - Εκκενώνονται ξενοδοχεία - Βιντεο

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα να φάτε παγωτό για να μην αυξηθεί απότομα το σάκχαρο

23:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 72χρονου - Βρέθηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Εκκενώνεται και το Κατελειό μετά από Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι

07:45LIFESTYLE

Ποδαρικό με ενημέρωση: Οι πρώτες εκπομπές που θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Νέα θερμή «εισβολή» την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου - Πώς θα κυλήσει ο καιρός στην Αττική

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Βοιωτία: Γιατί καίγεται ο τόπος και δεν σηκώθηκε ούτε ένα εναέριο; Τι απαντά η Πυροσβεστική - Αναστέλλονται οι άδειες

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικά πλάνα drone από το θανατηφόρο τροχαίο με τη σύγκρουση φορτηγών στο Μαρτίνο - Βίντεο

23:46LIFESTYLE

Η λαμπερή εμφάνιση της Μαρίνας Σταυράκη με τον σύντροφό της, Bulent Ozkan στη Μύκονο - Βίντεο

22:50LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η απρόσμενη συνάντηση με Ελληνίδα θαυμάστρια στο Αμάλφι - Η αντίδραση της τραγουδίστριας

01:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Νέο 112 - Εντολή εκκένωσης για Κρεμμύδι και Μαρκόπουλο προς Αργοστόλι

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη έγινε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - Το συγκλονιστικό μήνυμα του γιου του - «Είναι αβάσταχτο όλο αυτό»

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο θρυλικός ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα - Σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν μαζί με ακόμη εννέα ορειβάτες

22:10TRAVEL

Οι New York Times «υμνούν» τη Σίφνο: Ένα νησί απαράμιλλης γοητείας που αγαπάς να επιστρέφεις ξανά και ξανά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Αυγούστου

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

10:26WHAT THE FACT

Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ