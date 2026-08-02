Κολομβία: 14 τραυματίες στην έκρηξη φορτηγού παγιδευμένου με εκρηκτικά

Φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες από τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) ανατινάχτηκε χθες Σάββατο κοντά σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Κούκουτα της Κολομβίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, έξι ημέρες προτού ορκιστεί κι αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκλεγμένος πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Η έκρηξη νωρίς χθες το πρωί στην Κούκουτα, περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπογοτά, τραυμάτισε 11 αστυνομικούς και τρεις πολίτες, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του στρατού.

Μετά την ανατίναξη κάπου δεκαπέντε αυτοσχέδιων μηχανισμών, δυο από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, είπε ο Ουίλιαμ Βιγιαμισάρ, κυβερνήτης του νομού Νόρτε δε Σανταντέρ, όπου έγινε η επίθεση, με φόντο την κλιμάκωση της βίας σε επίπεδο άνευ προηγουμένου τα τελευταία δέκα χρόνια στην Κολομβία.Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου απαθανάτισε φορτηγό που φλεγόταν και προσόψεις κτιρίων κατεστραμμένες καθώς αστυνομικοί, στρατιωτικοί και κάτοικοι έσπευσαν στον τόπο της έκρηξης στην Κούκουτα, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν αργότερα εικόνες του εσωτερικού του κτιρίου, που υπέστη μεγάλες ζημιές. «Ως αυτή την ώρα, καταμετρούμε οκτώ τραυματίες στις τάξεις των αστυνομικών και άλλους τρεις πολίτες (...) Πρόκειται για ενέργεια στυγερή», είπε στον Τύπο ο Τζορτζ Κιντέρο, γραμματέας ασφαλείας του νομού.

Οι αρχές προσέφεραν αμοιβή ίση με 32.000 αμερικανικά δολάρια για κάθε πληροφορία που θα επέτρεπε να συλληφθούν οι υπεύθυνοι.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μορφή της κολομβιανής άκρας δεξιάς, αναμένεται να αναλάβει την εξουσία την 7η Αυγούστου, στην πόλη Κάλι, αντικαθιστώντας τον σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο, τον πρώτο πολιτικό της αριστεράς που ανέλαβε το αξίωμα στην ιστορία της χώρας.

«Καταδικάζω σθεναρά την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που διαπράχτηκε στην Κούκουτα εναντίον της εθνικής αστυνομίας μας», ήταν η αντίδραση του κ. δε λα Εσπριέγια μέσω X. «Η τρομοκρατία δεν θα εκφοβίσει την Κολομβία και δεν θα σπάσει τη βούληση των Κολομβιανών να ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια». Ο ΟΗΕ καταδίκασε την «επίθεση χωρίς διάκριση» που πέρα από το ότι τραυμάτισε αστυνομικούς και πολίτες προκάλεσε «φόβο κι αγωνία στον πληθυσμό».

Διαβάστε επίσης