Κολομβία: Δολοφονήθηκε 21χρονη έγκυος οκτώ μηνών – Έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους

Snapshot Μια 21χρονη έγκυος στην Κολομβία δολοφονήθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και το έμβρυό της αφαιρέθηκε από την κοιλιά της.

Η νεαρή γυναίκα εξαφανίστηκε στις 16 Ιουλίου όταν πήγε σε προγεννητικό έλεγχο και βρέθηκε νεκρή σε άγνωστη τοποθεσία.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και αναζητεί το νεογέννητο, ενώ μία γυναίκα που είχε γνωρίσει η 21χρονη βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η μητέρα της θύματος απηύθυνε έκκληση να επιστραφεί το βρέφος, εκφράζοντας την ελπίδα πως είναι ζωντανό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με αιτήματα για δικαιοσύνη και αυστηρή διερεύνηση από τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Σοκ και οργή στην Κολομβία προκαλεί η δολοφονία μιας 21χρονης εγκύου, η οποία βρισκόταν στον όγδοο μήνα της κύησής της. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των Αρχών, ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν το έμβρυο από την κοιλιά της

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν το νεογέννητο και να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το αποτρόπαιο έγκλημα.

Η 21χρονη Μαρία Καμίλα Ποτόσι, είχε λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή της αποκαλύψει ότι περίμενε κοριτσάκι. Τα ίχνη της χάθηκαν στις 16 Ιουλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην πόλη Κάλι, προκειμένου να μεταβεί, όπως είχε ενημερώσει τους οικείους της, σε προγραμματισμένο προγεννητικό έλεγχο.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφηκε λίγο πριν από την εξαφάνισή της δείχνει την 21χρονη να επιβαίνει ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε γυναίκα που είχε γνωρίσει περίπου δύο μήνες νωρίτερα μέσω τοπικού προγράμματος υποστήριξης εγκύων.

fue la última imágen de María Camila Potosí coñ vida, El pasado 16 de julio salió desde el barrio Meléndez rumbo al puesto de salud de Polvorines, donde tenía sus controles médicos. Esa fue la última vez que su familia supo de ella.

Tenia, apenas 21 años y ocho meses de embarazo pic.twitter.com/zjqYM5LRN4 — la sucursal noticias cali (@lasucunoticali) July 22, 2026

Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές και βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημες κατηγορίες εις βάρος της. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του νεογέννητου.

Συγκλονιστική είναι η έκκληση της μητέρας της 21χρονης, Άλμπα Γκόμεζ, η οποία ζήτησε από όσους ενδέχεται να κρατούν το βρέφος να το επιστρέψουν. Όπως ανέφερε, η εγγονή της θα ονομαζόταν Αλάχια.

«Το μόνο που ζητώ, με την ελπίδα και την πίστη ότι το μωρό μου είναι ζωντανό, είναι να βρεθεί. Παρακαλώ όσους την έχουν να ακούσουν τη συνείδησή τους και να μου την επιστρέψουν», δήλωσε συγκινημένη στους δημοσιογράφους.

Λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί, η Ποτόσι είχε βοηθήσει έναν άρρωστο συγγενή στο σπίτι της κουνιάδας της, στην περιοχή Μελέντεζ. Στη συνέχεια ενημέρωσε τη μητέρα της ότι θα πήγαινε σε μια έκτακτη ιατρική επίσκεψη. Ο σύζυγός της ειδοποίησε τις Αρχές όταν διαπίστωσε ότι δεν επέστρεψε στο σπίτι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Κολομβία. Η γερουσιαστής Τζένιφερ Πεντράζα δήλωσε: «Απήγαγαν, βασάνισαν και δολοφόνησαν μια 21χρονη έγκυο γυναίκα. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι τέτοια εγκλήματα μένουν ατιμώρητα. Απαιτούμε δικαιοσύνη».

Από την πλευρά της, η πρώην υποψήφια για την προεδρία, Σόντρα Μακόλινς, έκανε λόγο για σοβαρή αποτυχία των Αρχών, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η Εισαγγελία και η αστυνομία θα δώσουν άμεσα σαφείς και αυστηρές απαντήσεις για την εξιχνίαση της υπόθεσης.