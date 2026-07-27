Η «κόλαση του Δάντη» σε Ισπανία, Γαλλία: Yπό πύρινη πολιορκία το Μπορντό

Snapshot Οι πυρκαγιές στη Γαλλία απειλούν τα περίχωρα του Μπορντό και έχουν προκαλέσει μαζικές εκκενώσεις, με 220.000 ανθρώπους να έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Η Ισπανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με μια μεγάλη πυρκαγιά στην Άβιλα να καταστρέφει 123.500 στρέμματα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας.

Οι πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία απειλούν κρίσιμες υποδομές της αμυντικής και πυρηνικής βιομηχανίας κοντά στο Μπορντό, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την προστασία τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε διεθνή βοήθεια, με Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία να στέλνουν πυροσβεστικά μέσα και προσωπικό στην Ισπανία.

Παράλληλα, πυρκαγιές καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σκωτία και η Ιταλία, προκαλώντας εκκενώσεις και κυκλοφοριακές διακοπές. Snapshot powered by AI

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που απειλούν τη γαλλική πόλη Μπορντό, ενώ οι αρχές απομακρύνουν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστιά της. Η οινοπαραγωγική περιοχή της νοτιοδυτικής Γαλλίας έχει πληγεί από ιστορικες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια ενός έντονου καλοκαιρινού καύσωνα που έχει πλήξει πολλά μέρη της Ευρώπης. Η Ισπανία έχει κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και μια πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Στη Γαλλία, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει τη χερσόνησο Cap Ferret στις ακτές του Ατλαντικού, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές γύρω από το Μπορντό, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν στην πρωτεύουσα της περιοχής.

«Απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σημεία εισόδου στην κύρια πόλη», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ,, ενώ ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, έγραψε στο X ότι η κατάσταση γενικά παρέμεινε «δύσκολη».«Έχουμε μια πυρκαγιά που δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και η οποία κινείται προς την κατεύθυνση της πόλης», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 την Κυριακή το βράδυ. «Η συνολική κατάσταση είναι πολύ δυσμενής, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι άνευ προηγουμένου». Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της και η πόλη είναι ένας από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται κοντινά θέρετρα διακοπών στις ακτές του Ατλαντικού.

Ο Καζενάβ δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι δεν υπάρχουν σχέδια εκκένωσης του Μπορντό, του οποίου η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 850.000 κατοίκους. Ο Νούνιες δήλωσε ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να αξιολογούν την κατάσταση με ψυχραιμία και ρεαλιστική προσέγγιση. Καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν, η αστυνομία έκανε έρευνες πόρτα-πόρτα όλη τη νύχτα στους δήμους Μαρσεπρίμ και Σεστάς, απομακρύνοντας τους κατοίκους από ένα σπίτι τη φορά. Οι γαλλικές αρχές δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν πόρτες στο σκοτάδι και να παροτρύνουν τους ανθρώπους να φύγουν.

Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί και άλλοι 30.000 έχουν λάβει εντολή να μείνουν στα σπίτια τους, ανέφεραν οι αρχές.Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.Ο Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι η Γαλλία θα «ανοικοδομηθεί» και η κυβέρνησή του θα «παραμείνει εκεί για όσο χρειαστεί».

Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές στην Άβιλα, μία από τις τρεις κεντρικές επαρχίες που επλήγησαν από μεγάλες πυρκαγιές, μαζί με τη Μαδρίτη και το Τολέδο. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 123.500 στρέμματα υπαίθρου στην Άβιλα, καθιστώντας την την μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την υπουργό Περιβάλλοντος Σάρα Άαγκεσεν.

Μια ξεχωριστή πυρκαγιά στην επαρχία Καστεγιόν της ανατολικής Ισπανίας έχει καταστρέψει πάνω από 43.000 στρέμματα, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές. «Η φωτιά είναι εκτός ελέγχου, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει από τεχνικής άποψης, ειδικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε ο περιφερειακός ηγέτης της Βαλένθια, Χουανφράν Πέρεθ, σε δημοσιογράφους κοντά στο σημείο.

Η πυρκαγιά έχει εισέλθει στο φυσικό πάρκο Sierra de Espadan, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα δάση από πεύκα και φυλλοβόλες βελανιδιές. Οι πυρκαγιές είναι οι τελευταίες καταστροφές που συνδέονται με παρατεταμένη ξηρασία και διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχουν ενταθεί από την κλιματική αλλαγή. Τόσο στο Μπορντό όσο και στην Άβιλα, οι μέγιστες θερμοκρασίες του Ιουλίου ήταν κατά μέσο όρο 32 βαθμοί Κελσίου, σχεδόν 6 βαθμοί Κελσίου πάνω από την κανονική υψηλή θερμοκρασία του μήνα μεταξύ 1961 και 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

Η πυρκαγιά απειλεί την «καρδιά» της γαλλικής αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκονται οι γαλλικές αρχές, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαστίζουν τη νοτιοδυτική Γαλλία απειλούν άμεσα την περιοχή της Ζιρόντ, δυτικά του Μπορντό, όπου χτυπά η «καρδιά» της αεροναυπηγικής, της αμυντικής και της πυρηνικής βιομηχανίας της χώρας. Το μέτωπο που μαίνεται στο Σομός έχει κάψει ήδη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και, οδηγούμενο από τους ισχυρούς ανέμους, κατευθύνεται επικίνδυνα προς τα νοτιοδυτικά προάστιο της μητροπολιτικής περιοχής, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο στρατηγικής σημασίας υποδομές.

Στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο Bordeaux-Mérignac έχει αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών ένα μοναδικό οικοσύστημα από πανεπιστημιουπόλεις, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες βρίσκονται μέσα σε πυκνά πευκοδάση. Το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιήσει εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα για την περιφρούρηση αυτών των κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Ανάμεσα στους χώρους που βρέθηκαν στη γραμμή του πυρός περιλαμβάνονται τέσσερις εγκαταστάσεις της ArianeGroup σε περιοχές όπως το Σεντ-Μεντάρ-αν-Ζαλ και το Λε Αγιάν, οι οποίες εκκενώθηκαν προληπτικά. Στις υποδομές αυτές πραγματοποιείται η φόρτωση εξαιρετικά εύφλεκτων προωθητικών υλικών για τους βαλλιστικούς πυραύλους M51, ενώ κατασκευάζονται και οι κινητήρες για τον ευρωπαϊκό εκτοξευτή Ariane 6. Παράλληλα, στην ίδια ζώνη φιλοξενούνται εργοστάσια και κέντρα ερευνών κολοσσών της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας, όπως οι Roxel France, Dassault, Safran και Thales.

Για την αποτροπή μιας βιομηχανικής και περιβαλλοντικής καταστροφής, οι αρχές προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες, δημιουργώντας ευρείες αντιπυρικές ζώνες και απομακρύνοντας κάθε είδος βλάστησης γύρω από τις ευαίσθητες ζώνες. Η Νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπρόκα, εξήρε την άμεση ανταπόκριση των κατασκευαστικών εταιρειών που συνέδραμαν στο έργο αυτό.

Στο νότιο μέτωπο, στην επίσης εκκενωμένη κωμόπολη Λε Μπαρπ, οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώνουν την προσοχή τους στις εγκαταστάσεις της Γαλλικής Επιτροπής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας και Ατομικής Ενέργειας (CEA Cesta). Η συγκεκριμένη τοποθεσία θεωρείται ύψιστης εθνικής σημασίας, καθώς είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό των γαλλικών πυρηνικών κεφαλών αποτροπής και φιλοξενεί το Laser Mégajoule (LMJ), ένα τεχνολογικό επίτευγμα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παρά την εγγύτητα της φωτιάς, εκπρόσωποι του κέντρου διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση παραμένει πλήρως ελεγχόμενη και δεν υπάρχει κανένας άμεσος κίνδυνος, καθώς οι εγκαταστάσεις προστατεύονται από μεγάλες αποψιλωμένες ζώνες. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι τοπικές αρχές, τα διδάγματα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2022 οδήγησαν τον στρατό και τις δημοτικές υπηρεσίες στη δημιουργία μόνιμων, ισχυρών αντιπυρικών αναχωμάτων, τα οποία σήμερα θωρακίζουν αποτελεσματικά μία από τις πιο στρατηγικές υποδομές της χώρας.

Κινητοποίηση διεθνούς βοήθειας

Στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν στείλει από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair στην Ισπανία, ενώ η Πορτογαλία έχει αναπτύξει περισσότερους από 100 στρατιωτικούς μαζί με εξοπλισμό. Δύο ακόμη αεροπλάνα θα φτάσουν «το συντομότερο δυνατό» από την Τουρκία , δήλωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών στο X.

Ο Σάντσες δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα κηρύξει την Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις κεντρικές επαρχίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, απελευθερώνοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την ανάκαμψη. Περισσότερα από 1.500.000 στρέμματα έχουν καεί σε όλη την Ισπανία από τον Ιανουάριο, είπε, έξι φορές την έκταση που καταστράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ενώ οι πυρκαγιές αποτελούν εδώ και καιρό χαρακτηριστικό των καλοκαιριών της Ισπανίας, ο Σάντσες είπε ότι η αυξανόμενη κλίμακα και έντασή τους, που τροφοδοτούνται από τα ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, απαιτούν πολιτικές που να βασίζονται στην επιστήμη του κλίματος.

Περισσότερες πυρκαγιές σε Σκωτία και Ιταλία

Στα υψίπεδα της Σκωτίας, έως και 500 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Κερνγκόρμς από τις 15 Ιουλίου. Οι κάτοικοι του χωριού Νέθι Μπριτζ, οι οποίοι απομακρύνθηκαν το βράδυ της Παρασκευής μετά από αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους αργά το Σάββατο.

Στην Ιταλία, αρκετές πυρκαγιές σε θάμνους έκλεισαν για αρκετές ώρες ένα τμήμα της περιφερειακής οδού της Ρώμης, καθώς και έναν αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στην πρωτεύουσα, προκαλώντας σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Στη νότια περιοχή της Απουλίας στην Ιταλία, οι τουρίστες απομακρύνθηκαν από παραθαλάσσια θέρετρα λόγω μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Γκαργκάνο, ανέφερε η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία. Μερικοί απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης από την ακτοφυλακή, πρόσθεσε το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Περισσότερες πυρκαγιές οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας γύρω από την πόλη Ατσιρέαλε στην ανατολική Σικελία και στην ανατολική γραμμή της Αδριατικής νότια της πόλης Τέρμολι, ανέφερε η σιδηροδρομική εταιρεία RFI .

Ο Πάπας Λέων, μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο έξω από τη Ρώμη, προσέφερε πνευματική υποστήριξη. «Υπό το φως των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν διάφορες περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας τις τελευταίες ημέρες, επιθυμώ να εκφράσω την αλληλεγγύη και την εγγύτητά μου και καλώ όλους να προσευχηθούν για τους πληγέντες και για τους διασώστες που συμμετέχουν στις προσπάθειες ανακούφισης», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης